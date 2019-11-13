Экспорт догоняют статистикой

Власти Воронежской области вопреки ожиданиям могут выполнить установленный Минсельхозом план по значительному наращиванию экспорта региональной продукции АПК — почти на 20% к уровню 2018 года, до $641 млн. Выполнению показателя мешает падение цен на сахар и зерновые, но способствует увеличение экспорта масложировой продукции. Основную же надежду на достижение спорного целевого показателя власти связывают с изменением статистического учета: в пользу региона должна быть пересчитана продукция, произведенная в Воронежской области, но проданная через иногородние торговые дома. Собеседники “Ъ-Черноземье” в отрасли не понимают, почему Минсельхоз требует от субъектов достижения показателей, которые зависят от рыночной конъюнктуры.

О ходе реализации в Воронежской области федерального проекта «Экспорт продукции АПК», рассчитанного до 2024 года, вчера на пресс-конференции, посвященной реализации национальных проектов, рассказал курирующий отрасль областной вице-премьер Виктор Логвинов. По его словам, в 2019 году Минсельхоз рассчитывает на экспорт из субъекта агропромышленной продукции на $641 млн — почти на 20% выше уровня прошлого года. Эта динамика значительно превышает показатели большинства регионов и в абсолютных, и в относительных значениях. На низкую базу властям рассчитывать не приходится: в 2018 году экспорт продукции из региона составил $540,7 млн — 122% к уровню 2017 года. В 2024-м, напомним, Минсельхоз ожидает экспорта продукции АПК из Воронежской области на уровне $1,118 млрд.

По словам вице-премьера Логвинова, к началу ноября Воронежской области удалось выйти на показатель в $383 млн — 97% к аналогичному периоду прошлого года и 60% к установленному Минсельхозом плану. Около 53% достигнутого показателя приходится на зерновые, 23% — на масложировую продукцию, почти 17% — на иную готовую пищевую продукцию. Но если цены на масложировую продукцию выросли и добавили региону по сравнению с 2018-м дополнительно $39 млн, то в других отраслях конъюнктура оказалась менее благоприятной, подчеркнул господин Логвинов.

«Из-за снижения цен на зерновые уменьшился объем их экспорта в натуральном и в денежном выражении — он оказался на $27 млн меньше, чем в прошлом году, хотя мы и ожидаем роста цен к концу года. По кукурузе недополучено $10 млн к прошлому году, по сахару — $11,6 млн, — отметил вице-премьер. — Мы не можем влиять на формирование цен. Показателя в 97% к прошлому году удалось достичь лишь благодаря положительной динамике масложировой отрасли». Надежды на сахарную отрасль также не оправдались, подчеркнул вице-премьер: «Цена на сахар снизилась с 38 до 22 руб. за килограмм. А экспорт в Узбекистан прекратился после постройки в этой стране двух заводов и введения пошлин».

У воронежских властей остается один способ достижения показателя, установленного Минсельхозом, — корректировать статистику. Возможность и даже необходимость этого обсуждалась на прошедшем в Курске 22 июля совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. После этого воронежский губернатор Александр Гусев поручил областным чиновникам вести учет всей произведенной в регионе, а не только реализованной из него на экспорт продукции. Речь идет о том, чтобы учитывать продукцию, произведенную в одном регионе, но проданную через юрлица (в первую очередь торговые дома) в другом, в зачет первого. Соответствующие изменения в законодательство Минсельхоз уже предложил внести Минэкономразвития, но регулятор вернул документы на доработку.

По словам Виктора Логвинова, после перерасчета регион может получить в 2019 году $111 млн. В этом случае по итогам года Воронежская область может зачесть продукцию АПК даже не на плановые $641 млн, а на $665 млн. Большую часть «добавочного» показателя должна составить кондитерская продукция — в частности, продукция томской группы KDV, запустившей в Воронежской области крупный завод, но реализующей часть товаров через другие юрлица.

Напомним, рекордные цены на российском рынке сахара уже стали предметом разговоров о возможных банкротствах сахарных заводов. Такие опасения высказали в Федеральной антимонопольной службе. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цены на сахар снижаются уже 13 месяцев подряд и достигли беспрецедентно низкого уровня за последние 11 лет. По словам Виктора Логвинова, в других подотраслях АПК у воронежских властей есть «резервы» для наращивания экспорта продукции. Так, экспортный потенциал имеют построенный крупный цех холдинга «Молвест» по производству сывороточного протеина, два строящихся молокоперерабатывающих завода «Эконивы» и немецкой DMK, а также возводимый в Павловском районе мясоперерабатывающий завод свиноводческой группы «Агроэко».

Собеседник “Ъ-Черноземье” среди воронежских экспортеров удивлен требованиями Минсельхоза во что бы то ни стало достигать целевых показателей: «От чиновников требуют выполнения цифр, но от них эти цифры не зависят. Ни Минсельхоз, ни российские производители, к сожалению, не могут повлиять на экспортные цены».

Олег Мухин