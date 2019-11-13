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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экспорт догоняют статистикой

Воронежские власти нашли способ достичь целевого показателя при снижении цен

Коммерсантъ (Воронеж) от

Власти Воронежской области вопреки ожиданиям могут выполнить установленный Минсельхозом план по значительному наращиванию экспорта региональной продукции АПК — почти на 20% к уровню 2018 года, до $641 млн. Выполнению показателя мешает падение цен на сахар и зерновые, но способствует увеличение экспорта масложировой продукции. Основную же надежду на достижение спорного целевого показателя власти связывают с изменением статистического учета: в пользу региона должна быть пересчитана продукция, произведенная в Воронежской области, но проданная через иногородние торговые дома. Собеседники “Ъ-Черноземье” в отрасли не понимают, почему Минсельхоз требует от субъектов достижения показателей, которые зависят от рыночной конъюнктуры.


О ходе реализации в Воронежской области федерального проекта «Экспорт продукции АПК», рассчитанного до 2024 года, вчера на пресс-конференции, посвященной реализации национальных проектов, рассказал курирующий отрасль областной вице-премьер Виктор Логвинов. По его словам, в 2019 году Минсельхоз рассчитывает на экспорт из субъекта агропромышленной продукции на $641 млн — почти на 20% выше уровня прошлого года. Эта динамика значительно превышает показатели большинства регионов и в абсолютных, и в относительных значениях. На низкую базу властям рассчитывать не приходится: в 2018 году экспорт продукции из региона составил $540,7 млн — 122% к уровню 2017 года. В 2024-м, напомним, Минсельхоз ожидает экспорта продукции АПК из Воронежской области на уровне $1,118 млрд.

По словам вице-премьера Логвинова, к началу ноября Воронежской области удалось выйти на показатель в $383 млн — 97% к аналогичному периоду прошлого года и 60% к установленному Минсельхозом плану. Около 53% достигнутого показателя приходится на зерновые, 23% — на масложировую продукцию, почти 17% — на иную готовую пищевую продукцию. Но если цены на масложировую продукцию выросли и добавили региону по сравнению с 2018-м дополнительно $39 млн, то в других отраслях конъюнктура оказалась менее благоприятной, подчеркнул господин Логвинов.

«Из-за снижения цен на зерновые уменьшился объем их экспорта в натуральном и в денежном выражении — он оказался на $27 млн меньше, чем в прошлом году, хотя мы и ожидаем роста цен к концу года. По кукурузе недополучено $10 млн к прошлому году, по сахару — $11,6 млн, — отметил вице-премьер. — Мы не можем влиять на формирование цен. Показателя в 97% к прошлому году удалось достичь лишь благодаря положительной динамике масложировой отрасли». Надежды на сахарную отрасль также не оправдались, подчеркнул вице-премьер: «Цена на сахар снизилась с 38 до 22 руб. за килограмм. А экспорт в Узбекистан прекратился после постройки в этой стране двух заводов и введения пошлин».

У воронежских властей остается один способ достижения показателя, установленного Минсельхозом, — корректировать статистику. Возможность и даже необходимость этого обсуждалась на прошедшем в Курске 22 июля совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. После этого воронежский губернатор Александр Гусев поручил областным чиновникам вести учет всей произведенной в регионе, а не только реализованной из него на экспорт продукции. Речь идет о том, чтобы учитывать продукцию, произведенную в одном регионе, но проданную через юрлица (в первую очередь торговые дома) в другом, в зачет первого. Соответствующие изменения в законодательство Минсельхоз уже предложил внести Минэкономразвития, но регулятор вернул документы на доработку.

По словам Виктора Логвинова, после перерасчета регион может получить в 2019 году $111 млн. В этом случае по итогам года Воронежская область может зачесть продукцию АПК даже не на плановые $641 млн, а на $665 млн. Большую часть «добавочного» показателя должна составить кондитерская продукция — в частности, продукция томской группы KDV, запустившей в Воронежской области крупный завод, но реализующей часть товаров через другие юрлица.

Напомним, рекордные цены на российском рынке сахара уже стали предметом разговоров о возможных банкротствах сахарных заводов. Такие опасения высказали в Федеральной антимонопольной службе. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цены на сахар снижаются уже 13 месяцев подряд и достигли беспрецедентно низкого уровня за последние 11 лет. По словам Виктора Логвинова, в других подотраслях АПК у воронежских властей есть «резервы» для наращивания экспорта продукции. Так, экспортный потенциал имеют построенный крупный цех холдинга «Молвест» по производству сывороточного протеина, два строящихся молокоперерабатывающих завода «Эконивы» и немецкой DMK, а также возводимый в Павловском районе мясоперерабатывающий завод свиноводческой группы «Агроэко».

Собеседник “Ъ-Черноземье” среди воронежских экспортеров удивлен требованиями Минсельхоза во что бы то ни стало достигать целевых показателей: «От чиновников требуют выполнения цифр, но от них эти цифры не зависят. Ни Минсельхоз, ни российские производители, к сожалению, не могут повлиять на экспортные цены».

Олег Мухин


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