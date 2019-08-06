Экспорт притормозил зерном

Как стало известно “Ъ-Черноземья”, реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК», курируемого вице-премьером Алексеем Гордеевым, в отдельных регионах Черноземья в первой половине 2019 года замедлилась. Существенно отстают от плана Воронежская и Орловская области. Среди причин — снижение объемов вывоза зерна, неоправданные надежды федерального центра на сахарную отрасль, а также завышенные задачи на 2019 год для Воронежской области: региональные власти уже проинформировали Минсельхоз об их возможном невыполнении. Впрочем, в начале 2019 года уменьшение экспорта продукции АПК было характерно для всей РФ.



Развитие экспорта продукции АПК обсуждалось в ходе совещания, прошедшего в Курске 22 июля под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а затем — на совещаниях в региональных органах власти. На обсуждении в Курске, в частности, присутствовал воронежский губернатор Александр Гусев. По итогам этого совещания в облправительстве сообщили, что за шесть месяцев 2019 года объем экспорта продукции АПК из региона составил около $215 млн — треть от годового плана. В 2018 году экспорт сельхозпродукции из Воронежской области достиг $540,7 млн (122% к уровню 2017 года), а в 2024-м согласно проекту «Экспорт продукции АПК» он должен составить $1,118 млрд. Из шести регионов Черноземья это наибольший целевой показатель, установленный федеральными властями.

Но реалистичность достижения этого показателя находится под вопросом: обещанные Минсельхозом механизмы стимулирования экспорта до сих пор не определены или не приняты, за исключением возможности льготного краткосрочного кредитования экспортоориентированных компаний в сфере АПК. В Воронежской области этот вопрос обсуждался на заседании экспертной группы в облправительстве в конце июля. Курирующий отрасль областной вице-премьер Виктор Логвинов рассказал, что уже направил в Минсельхоз письмо о том, что регион может не достичь целевых показателей в 2019 году.

Пока по итогам полугодия динамика отрицательная. Зерновых экспортировано меньше, чем за шесть месяцев 2018-го, достижение целевого уровня по ним под вопросом.

Сахара вывозится только около 1% от общего объема производства. Пока растет лишь экспорт масла — он увеличился вдвое, но даже его возможное утроение не позволит достичь заявленных целей в сумме по региональному АПК», — отметил вице-премьер. По его словам, в регионе ждут утверждения нормативной базы для поддержки экспортоориентированных предприятий, чтобы активнее стимулировать сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.

По данным Центрального таможенного управления, в январе-мае 2019 года Воронежская область выполнила чуть менее 30% от планового показателя на год, согласованного федеральным центром и задекларированного в областном проекте «Экспорт продукции АПК».

Схожий показатель у Орловской области — 31% ($24,87 млн из $79 млн). Впрочем, в этом регионе амбициозных целей именно на 2019 год не ставят: по сравнению с базовым 2018-м рост ожидается лишь на $5 млн, а основная динамика аграрного экспорта (до $150 млн в 2024-м) ожидается в последующие периоды. Даже за семь месяцев Орловской области не удалось достичь половины годового плана, сказали „Ъ“ в орловском облправительстве: за январь-июль объем экспорта продукции АПК составил $30,5 млн. Из них на масложировую отрасль пришлось $14,5 млн, на зерновые — $9,4 млн. «Особенностью текущего года является снижение объема экспорта зерновых при увеличении цены. Так, за семь месяцев экспортировано 40 тыс. т (в 2018 году — 90 тыс. т) пшеницы при средней экспортной цене $210 за тонну (в 2018 году — $150), — сказали „Ъ“ в облправительстве. — Сахар в 2019 году не экспортируется по причине низкой конкурентоспособности по цене, а в 2018 году он достаточно успешно поставлялся в Узбекистан и Киргизию. В будущем риски невыполнения могут быть вызваны колебаниями валютного рынка и изменением мировых цен на продукцию».

При этом в регионе рассчитывают расширить присутствие орловских производителей на азиатских рынках: к примеру, свиноводческий Знаменский селекционно-генетический центр получил право поставлять продукцию в Японию. «План правительством Орловской области будет выполнен»,— заверили “Ъ-Черноземья” чиновники.

В других регионах Черноземья, согласно статистике Центрального таможенного управления, в 2019 году пока успевают выполнить обозначенные планы по наращиванию экспорта в АПК — впрочем, не столь масштабные, как в Воронежской области. Белгородская область в январе-мае выполнила план на 2019 год ($358 млн) на 38%, Курская ($73 млн) — на 45%, Тамбовская ($114,1 млн) — на 47%. Липецкая область, по данным местных чиновников, по итогам первого квартала превысила план на соответствующий период почти в пять раз ($105,6 вместо $23 млн). Большая часть экспорта в АПК Черноземья пока приходится либо на продукцию растениеводства (Курская, Липецкая и Тамбовская области), либо на масло (Белгородская область), несмотря на намерения экспортировать продукцию новых предприятий.

В середине июля 2019 года Минсельхоз прогнозировал сохранение объема экспорта зерна из РФ в нынешнем сельхозгоду на уровне 45 млн т. Неизменным оставался и прогноз по урожаю зерна в РФ — 118 млн т. Но тогда глава министерства Дмитрий Патрушев предупреждал, что показатели могут быть пересмотрены по итогам уборочной кампании. Между тем аграрии уже жалуются на плохую погоду: из-за дождей, к примеру, не могли выйти в поля сельхозпроизводители в Курской области, что может в итоге негативно сказаться на валовом сборе. При этом общероссийская отчетность по итогам первого квартала 2019 года демонстрирует снижение объема экспорта продукции АПК на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Олег Мухин