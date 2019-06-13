У липецкого «Строймастера» отозвали разрешение на строительство высоток

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка отозвал разрешение на строительство ООО «Специализированный застройщик “Строймастер”» жилого комплекса «Авангард», сообщил Gorod48. Возведение комплекса из двух 25-этажных домов привело к протесту группы жителей прилегающих домов, опасавшихся чрезмерного воздействия на инфраструктуру. Ранее прокурор области Константин Кожевников сообщал, что сформированный под застройку участок в переулке Яблочкина затронул не принадлежащую компании территорию и городскую автодорогу. Таким образом, сейчас стройка для компании запрещена, но застройщик может заново сформировать земельный участок и обратиться за новым разрешением на строительство.

О скандале вокруг строительства ЖК «Авангард» читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У “Строймастера” меняется “Авангард”».