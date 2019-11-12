В Хасавюрте возмущенные отсутствием отопления женщины «штурмовали» офис «дочки» «Газпрома»

Днем во вторник, 12 ноября, толпа женщин, разгневанных отсутствием в течение нескольких недель отопления в домах, устроила стихийную акцию протеста на территории местного офиса компании «Газпром газораспределение Дагестан». На распространенных в соцсетях видео запечатлен среди прочих эпизод, когда несколько женщин пытаются взломать бронированные входные двери, применив в качестве тарана парковую скамейку.

Вызванные на место событий наряды полиции разогнали протестующих. По данным МВД, на нескольких участниц беспорядков, доставленных в отдел полиции, были составлены административные протоколы, после чего женщины были отпущены.

Сегодня же министр промышленности и энергетики республики, бывший мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов провел встречу с представителями компании «Газпром газораспределение Дагестан» и городской администрации.

В Хасавюрте сложилась тяжелая ситуация с газоснабжением потребителей нескольких микрорайонов из-за неудовлетворительного состояния газопроводов, констатировали собравшиеся.

Министр рекомендовал газораспределительной компании совместно с администрацией города в срочном порядке принять меры, направленные на восстановление газоснабжения. «В течение трех недель необходимо провести все технические мероприятия по предотвращению в дальнейшем ограничения поставок газа потребителям города»,— распорядился господин Умаханов. Контроль за исполнением поручения возложен на первого заместителя министра Арслана Арсланова.

В хасавюртовском филиале компании «Газпром газораспределение Дагестан» в ответ на обращение “Ъ” отказались прокомментировать инцидент в Хасавюрте.

Юлия Рыбина, Махачкала