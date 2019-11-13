Со спекулянтов спросят по полной программке

Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят серьезные штрафы за нарушение требований к продаже и возврату театральных и концертных билетов. Документ разработан в дополнение к действующему в России с осени закону о борьбе со спекулянтами. Авторы законопроекта отмечают, что зафиксированы случаи, когда установленная Большим театром максимальная цена билета на спектакль в 12 тыс. руб. при перепродаже возрастала до 150 тыс. руб.
Принятый в первом чтении законопроект устанавливает штрафы за продажу билетов лицами, не имеющими на это права, по завышенной цене, а также за оказание сопутствующих услуг, стоимость которых составляет более чем 10% цены билета. Для граждан штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 400 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. и для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, законопроект предусматривает ответственность для театров, музеев или распространителей билетов за отказ возместить полную стоимость билета в случае отмены или переноса мероприятия. Штраф в таком случае для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для ИП — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
По словам замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, перекупщики наносят гигантский ущерб учреждениям культуры. «Они вымывают доступные, наиболее дешевые билеты в первую очередь, лишая граждан с невысокими и средними доходами фактического доступа в театр»,— сказала госпожа Манилова, представляя проект закона в Госдуме. Она привела пример, как в октябре большая группа зрителей пришла на спектакль «Иранская конференция» в Театр наций по фальшивым билетам, которые были приобретены по 8 тыс., хотя в кассе театра стоили по 750 руб. Реальная цена на билетах была заклеена, а по новому закону театр имеет право не пускать людей с такими билетами в зал. «Людей пожалели, впустили, но направили их после спектакля в полицию написать соответствующее заявление,— рассказала Алла Манилова.— А в полиции развели руками: ответственность-то пока не установлена».
1 сентября в России вступил в силу закон против «билетной мафии», в соответствии с которым сайты по продаже билетов должны сообщать об их реальной цене, установленной театрами, а наценка строго ограничена 10% от стоимости. Кроме того, изменились и правила возврата билетов. Теперь если покупатель вернет билет за пять дней до спектакля, то он получит половину стоимости билета; если до постановки остается меньше 72 часов, театры вправе не возвращать деньги. Ранее эта сфера не регламентировалась, поэтому спекулянты сначала скупали билеты по невысокой цене напрямую в кассах, а потом продавали втрое дороже заявленной стоимости. Непроданные билеты они возвращали, из-за чего театры и музеи несли большие убытки. Теперь без потерь билет можно будет вернуть не позднее чем за десять дней до спектакля. Таким образом, театры смогут снова пустить билеты в продажу, а перекупщики останутся без прибыли.
Чаще всего от спекулянтов страдают известные московские театры — Большой, МХТ имени Чехова, «Ленком» или Театр имени Вахтангова. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что зафиксированы случаи, когда цена за билет на спектакль в Большом театре в 12 тыс. руб. у перекупщиков возрастала до 150 тыс. руб. Ранее "Ъ FM" сообщал, что спекулянты уже взвинтили цены на балет «Щелкунчик» в Большом театре, показы которого начнутся с 27 декабря, до 115 тыс. руб. По данным на официальном сайте театра, максимальная цена за билет на «Щелкунчик» составляет 20 тыс. руб., но сегодня билетов ни в кассе театра, ни на сайте нет, и приобрести их можно только у перекупщиков.
Ранее в ходе обсуждения законопроекта на заседании думского комитета по госстроительству и законодательству его председатель Павел Крашенинников отметил, что документ нуждается в доработке. По мнению господина Крашенинникова, предложенные штрафы несоразмерны тяжести нарушения. Он напомнил, что за спекуляцию билетами на чемпионате мира по футболу 2018 года, а также на предстоящем чемпионате Европы 2020 года были установлены штрафы в размере, кратном стоимости билета, а за торговлю поддельными билетами штраф для граждан варьируется от 50 тыс. до 70 тыс. руб. Такие штрафы обоснованы «значимостью, масштабностью и краткосрочностью спортивных мероприятий, которые приковывают большое внимание людей по всему миру». Павел Крашенинников считает, что вводить аналогичные или еще большие штрафы за перепродажу театральных и концертных билетов нецелесообразно, а меры воздействия должны быть дифференцированы в зависимости от степени общественной опасности правонарушения.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспортов для уникальных музыкальных инструментов. Их снабдят двойной маркировкой и учтут в единой электронной базе. Поправки к закону «О вывозе и ввозе культурных ценностей» подготовило правительство по поручению президента. Ежегодно в рамках гастрольной деятельности за пределы России вывозится около 400 музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность. «Наши выдающиеся музыканты играют на уникальных инструментах, имеющих статус культурного значения,— сказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы.— Они не превратились в музейные экспонаты, а продолжают служить по своему прямому назначению».
Сейчас музыкант, чтобы вывезти на гастроли, к примеру, скрипку Страдивари, должен получить разрешение Минкультуры и таможенных органов. В ряде случаев возникает проблема, связанная с идентификацией музыкальных инструментов на таможенных постах, где нужно доказать, что вывозится именно та скрипка, на которую дало разрешение министерство. «Для этого музыкант должен вызывать аттестованного эксперта по культурным ценностям на таможенный пост и оплачивать его услуги, в противном случае его могут не выпустить за рубеж, а это означает срыв гастролей,— объясняет госпожа Манилова.— А если выезд происходит ночью, привлечь эксперта зачастую физически невозможно».
Правительство для таможенной идентификации уникальных инструментов предложило ввести паспорта на бумажном носителе. В паспортах будет указана вся информация об инструменте, его собственнике или пользователе, разрешениях на выезд, выданных компетентными органами, и фотография инструмента. Оформляться такие паспорта будут в Минкультуры со сроком действия десять лет. Законопроект предполагает также двойную маркировку уникальных инструментов. Невидимая и несмываемая химическая метка должна распознаваться детектором — похожие технологии уже используются для музейных экспонатов. Вторая метка — радиочастотная, это чип, содержащий все сведения о музыкальном инструменте. Все сведения об уникальных музыкальных инструментах в стране будут объединены в единую базу данных, доступ к ней вместе с оборудованием для чтения чипов получат таможенные посты. «Мы освобождаем музыкантов от мытарств и ночных бдений на таможне и создаем заслон хищениям и вывозу культурных ценностей из России»,— отметила госпожа Манилова.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов (ЕР) отметил, что комитет поддерживает принятие документа, но ко второму чтению стоило бы уточнить некоторые вопросы. «Пока не ясен момент, по какому принципу музыкальные инструменты будут относиться к культурным ценностям особого значения»,— отметил, в частности, господин Шолохов. Он также добавил, что необходимо законодательно определить лиц и учреждения, которые будут оказывать сертифицированные услуги по маркировке инструментов.
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