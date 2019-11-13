Со спекулянтов спросят по полной программке

Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят серьезные штрафы за нарушение требований к продаже и возврату театральных и концертных билетов. Документ разработан в дополнение к действующему в России с осени закону о борьбе со спекулянтами. Авторы законопроекта отмечают, что зафиксированы случаи, когда установленная Большим театром максимальная цена билета на спектакль в 12 тыс. руб. при перепродаже возрастала до 150 тыс. руб.

Принятый в первом чтении законопроект устанавливает штрафы за продажу билетов лицами, не имеющими на это права, по завышенной цене, а также за оказание сопутствующих услуг, стоимость которых составляет более чем 10% цены билета. Для граждан штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 400 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. и для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, законопроект предусматривает ответственность для театров, музеев или распространителей билетов за отказ возместить полную стоимость билета в случае отмены или переноса мероприятия. Штраф в таком случае для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для ИП — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

По словам замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, перекупщики наносят гигантский ущерб учреждениям культуры. «Они вымывают доступные, наиболее дешевые билеты в первую очередь, лишая граждан с невысокими и средними доходами фактического доступа в театр»,— сказала госпожа Манилова, представляя проект закона в Госдуме. Она привела пример, как в октябре большая группа зрителей пришла на спектакль «Иранская конференция» в Театр наций по фальшивым билетам, которые были приобретены по 8 тыс., хотя в кассе театра стоили по 750 руб. Реальная цена на билетах была заклеена, а по новому закону театр имеет право не пускать людей с такими билетами в зал. «Людей пожалели, впустили, но направили их после спектакля в полицию написать соответствующее заявление,— рассказала Алла Манилова.— А в полиции развели руками: ответственность-то пока не установлена».

1 сентября в России вступил в силу закон против «билетной мафии», в соответствии с которым сайты по продаже билетов должны сообщать об их реальной цене, установленной театрами, а наценка строго ограничена 10% от стоимости. Кроме того, изменились и правила возврата билетов. Теперь если покупатель вернет билет за пять дней до спектакля, то он получит половину стоимости билета; если до постановки остается меньше 72 часов, театры вправе не возвращать деньги. Ранее эта сфера не регламентировалась, поэтому спекулянты сначала скупали билеты по невысокой цене напрямую в кассах, а потом продавали втрое дороже заявленной стоимости. Непроданные билеты они возвращали, из-за чего театры и музеи несли большие убытки. Теперь без потерь билет можно будет вернуть не позднее чем за десять дней до спектакля. Таким образом, театры смогут снова пустить билеты в продажу, а перекупщики останутся без прибыли.

Чаще всего от спекулянтов страдают известные московские театры — Большой, МХТ имени Чехова, «Ленком» или Театр имени Вахтангова. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что зафиксированы случаи, когда цена за билет на спектакль в Большом театре в 12 тыс. руб. у перекупщиков возрастала до 150 тыс. руб. Ранее "Ъ FM" сообщал, что спекулянты уже взвинтили цены на балет «Щелкунчик» в Большом театре, показы которого начнутся с 27 декабря, до 115 тыс. руб. По данным на официальном сайте театра, максимальная цена за билет на «Щелкунчик» составляет 20 тыс. руб., но сегодня билетов ни в кассе театра, ни на сайте нет, и приобрести их можно только у перекупщиков.

Ранее в ходе обсуждения законопроекта на заседании думского комитета по госстроительству и законодательству его председатель Павел Крашенинников отметил, что документ нуждается в доработке. По мнению господина Крашенинникова, предложенные штрафы несоразмерны тяжести нарушения. Он напомнил, что за спекуляцию билетами на чемпионате мира по футболу 2018 года, а также на предстоящем чемпионате Европы 2020 года были установлены штрафы в размере, кратном стоимости билета, а за торговлю поддельными билетами штраф для граждан варьируется от 50 тыс. до 70 тыс. руб. Такие штрафы обоснованы «значимостью, масштабностью и краткосрочностью спортивных мероприятий, которые приковывают большое внимание людей по всему миру». Павел Крашенинников считает, что вводить аналогичные или еще большие штрафы за перепродажу театральных и концертных билетов нецелесообразно, а меры воздействия должны быть дифференцированы в зависимости от степени общественной опасности правонарушения.

Елена Рожкова