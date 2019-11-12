Спекулянты получили билет в новогоднюю сказку

115 тыс. руб. за билет — спекулянты в несколько раз взвинтили цены на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Показы начнутся с 27 декабря. Постановка будет идти два раза в день — утром и вечером. В кассе билеты закончились, теперь их предлагают перекупщики на сайтах-двойниках. При этом с сентября в России действует закон о борьбе со спекулянтами. Почему он не работает? И сколько зарабатывают перекупщики? Выяснял Владислав Викторов.

«Щелкунчика» в Большом дают традиционно только в новогодние праздники. Официальная цена билета кажется и правда сказочной. Самый дорогой — за 20 тыс. руб. По крайней мере, так указано на сайте Большого театра. Пожалуй, единственная возможность купить их по себестоимости — прийти в кассу еще в сентябре, отстоять большую очередь и показать паспорт. Сейчас же билетов на популярный балет нет ни в кассе, ни на сайте Большого театра. Зато они есть у перекупщиков. Из года в год спекулянты как будто устраивают соревнование: кто дороже продаст билет на «Щелкунчика». В прошлом году в середине декабря цены доходили до 150 тыс. руб. Сейчас — немного дешевле.

— Стоимость билета в амфитеатр — от 110 тыс. руб., в партер — 115 тыс. руб. — В партере они различаются по стоимости в зависимости от ряда? — Это фиксированная цена — она не зависит от ряда.

Правда, со временем система меняется. Сайты-двойники Большого теперь продают не сами билеты, а услугу: например, подбирают места и доставляют заказ. Сколько в наличии билетов — непонятно, выбрать конкретные места нельзя. Не пугает перекупщиков и правило театра пускать на «Щелкунчика» только по паспортам.

— Вы оставляете заявку на сайте, и мы сообщаем, какое именно место у вас будет. Не переживайте, это официальные билеты. Нужен паспорт тех, кто будет присутствовать на мероприятии. На каждый билет по паспорту. — Документы предъявлять после того, как там со мной свяжутся? — Да, конечно, после оплаты.

Перепродажа билетов на «Щелкунчика» приносит спекулянтам около €1 млн, сетовали в Большом театре и надеялись, что так называемый «закон о билетной мафии» исправит положение. Документ вступил в силу 1 сентября. По нему изменились правила возврата билетов в кассу, для перекупщиков установили штрафы в сотни тысяч рублей. Однако пока результата нет. Бороться с мошенниками нужно еще жестче, говорит учредитель сервиса Bakeev-tickets.ru Ильдар Бакеев: «Эти сайты должны просто закрываться. У них нет договора на реализацию билетов, а раз так, ни один сайт не имеет права продавать билеты в Большой, тем более что сейчас театр вообще не дает никому билеты на реализацию. Поэтому все, что продается в интернете, незаконно. Но, вообще, все билеты должны быть именные.

Можно купить за бешеные деньги билеты, которые не имеют никакого отношения к Большому театру».

Кстати, летом Большой театр проверила Счетная палата. Вопросы возникли из-за слишком большой квоты на бронь билетов — треть зала исторической сцены. Аудиторы назвали такую систему несправедливой, в театре обещали устранить нарушения. Через этот путь билеты, вероятнее всего, и попадают к спекулянтам, предполагает гендиректор сервиса Ticketland Виталий Виноградов: «Они ничего не выкупают.

Спекулянты работают с сотрудниками театра, которые держат эти квоты.





Они называются “брони”. Например, говорится, что такая бронь существует для дипломатов, или иностранцев, или каких-нибудь колхозов, которые приедут в Москву на этот период, поэтому попросили оставить бронь. Потом бронь просто снимается и реализуется в виде спекулянтских билетов. Но на бумагах будет все официально».

Настоящие ли билеты продают перекупщики? Игроки рынка говорят, что да. Однако от фальшивок никто не застрахован. Так что любители балета в Новый год встают перед выбором — рисковать и тратить сотни тысяч рублей на новогоднюю сказку или ехать за рубеж, например, в «Ла Скала» 31 декабря дают балет «Сильвия». Места в партере на официальном сайте стоят €180, то есть чуть больше 12,5 тыс. руб.

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