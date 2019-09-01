«Билетную мафию» оставили без прибылей

В России вступает в силу закон против «билетной мафии»: теперь сайты по продаже билетов должны сообщать об их реальной цене, установленной театрами, а наценка строго ограничена 10% от стоимости. Кроме того, изменятся и правила возврата билетов. Поможет ли это избавиться от спекулянтов? И что сами перекупщики говорят по поводу нового закона? Об этом — Николай Долгополов.
О необходимости принятия закона не раз высказывались театральные деятели: из-за спекулянтов страдают зрители, сами культурные учреждения и бюджеты различных уровней, так как туда не поступают отчисления от официальных продаж билетов. Теперь законом официально запрещено реализовывать билеты по цене, большей указанной на них. Продавать их наряду с театральными кассами смогут заниматься только уполномоченные театрами лица, строго после заключения договора. Авторизованные продавцы смогут делать наценку за свои услуги не более 10% от стоимости билета.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов считает, что закон против спекулянтов — это шаг вперед, но лазейки для недобросовестных продавцов остаются: «Победить полностью спекуляцию нереально, сегодня в рунете существует много "клонов", в частности, у театра "Модерн". Они отличаются тем, что у них в названии домена значится .com, тогда как у всех государственных театров — .ru. Но зрители же не будут разбираться, где какой сайт, а просто покупают билеты на каком-то портале, хотя там они могут стоить в три раза дороже. Так что такие ресурсы тоже должны закрываться.
Чаще всего от спекулянтов страдают известные московские театры — Большой, МХТ им. Чехова, «Ленком» или Театр им. Вахтангова. На одном из сайтов, который предлагает билеты, цены оказались чуть ли ни в два раза выше, чем в кассе. При этом перекупщики в беседе с "Ъ FM" даже не смогли обосновать такие цифры.
— Почему билет на спектакль у вас стоит 5450 руб.?
— Это выкупленные нами билеты, так что мы продаем их по этой цене.
— Теперь правила изменятся. Что вы будете делать?
— Искать другую работу, наверное.
Максимальная цена билета на популярный репертуарный спектакль в Большом театре не превышает 15 тыс. руб., а перекупщики порой предлагают посмотреть, например, балет «Щелкунчик» за 100 тыс. руб. Москвичка Мария Балева, которая увлекается театром и часто ходит по музеям, говорит, что закон поможет избавиться и от билетного дефицита: «Нет ничего проще, чем зайти на официальный сайт театра и купить билет. И в таком случае не нужно стоять в очередях. Услугами спекулянтов я не пользовалась никогда. Правда, сталкивалась с тем, что на конкретные спектакли не было билетов. Если такого не произойдет после введения новых правил, то это будет очень удобно. Возможно, не придется сталкиваться с тем, что билетов нет или их очень сложно достать».
Поменяются и правила возврата билета. В связи с тем, что эта сфера не регламентировалась, ей легко пользовались спекулянты: сначала они скупали билеты по невысокой цене напрямую в кассах, а потом продавали втрое дороже заявленной стоимости. Оставшиеся же возвращали, из-за чего театры и музеи несли большие убытки. Теперь без потерь билет можно будет вернуть не позднее чем за десять дней до спектакля. Таким образом театры смогут снова пустить билеты в продажу, а перекупщики останутся без прибыли.
Закон предусматривает возврат половины стоимости билета, если покупатель вернет его за пять дней до спектакля, если до постановки меньше 72 часов театры вправе не возвращать деньги.
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