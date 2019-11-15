Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») Сергей Дрегваль в интервью “Ъ-Урал” рассказал о том, как компании удалось пережить трудности 2018 года, как планирует собирать долги, с каким финансовым результатом завершит 2019 год и всего ли ему удалось достичь на посту главы компании за пять лет.



— В прошлом году компании пришлось нести серьезную нагрузку после ухода с рынка и процедур банкротства гарантирующих поставщиков (ГП) в Свердловской и Челябинской областях. В результате МРСК Урала отчиталась о чистой прибыли по РСБУ в размере 797 млн руб. С какими итогами вы подходите к концу 2019 года?

— От года к году мы фиксировали положительную динамику прироста чистой прибыли. Она сохранялась таковой несколько лет. В 2017 году «Россети Урал» вышли на показатель в размере более 4,5 млрд руб. Но прошлый год очень серьезно изменил ситуацию. На всю сумму долга, который образовался перед нами после ухода с рынка недобросовестных гарантирующих поставщиков, создали резерв. Если бы не этот факт, то мы получили бы в 2018 году рекордную прибыль в размере 5 млрд руб.

Текущий год абсолютно нельзя назвать простым, но перспективы оптимистичные. Мы ожидаем 2,1 млрд руб. чистой прибыли. Прирост будет почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Ситуация лучше, хотя вывод компании на прежние показатели – серьезный вызов и непростая работа для всего коллектива. Это временные экономические трудности. Компания устойчивая, запас прочности создавался годами.

— Расскажите о долгах перед компанией.

— Общий объем дебиторской задолженности находится на уровне 12 млрд руб., из них 5 млрд — это пресловутые долги гарантирующих поставщиков: «Роскоммунэнерго» в Нижнем Тагиле, Новоуральской сбытовой компании и Челябэнергосбыта на Южном Урале. Плюс 680 млн руб. — это долги «АЭС Инвест» (аффилированная территориальная сетевая компания с бенефициарами ПАО «Челябэнергосбыт», также находится в банкротстве. — “Ъ-Урал”). Также в этом объеме учтена дебиторская задолженность перед нами как гарантирующим поставщиком Челябинской области, Новоуральска и Нижнего Тагила. В прошлом году мы временно выполняли функции ГП — это законодательно закрепленная обязанность.За этот год потребители различных категорий накопили перед нами объемы задолженности в размере 3,5 млрд руб. Многие понимали, что мы работаем год, поэтому считали, что оплачивать квитанции за свет не обязательно.Работу по взысканию долгов в Челябинской и Свердловской областях будем вести до полного их погашения перед компанией.

Если возвращаться к «АЭС Инвест», то сети этой территориальной сетевой организации, находящейся в стадии банкротства с 1 октября,мы сейчас обслуживаем по договору аренды. Производственный персонал переведен в наш филиал «Челябэнерго». Мы взяли на себя эту функцию по инициативе конкурсного управляющего, принимая во внимание тот факт, что в преддверии зимы нельзя ставить под угрозу надежность электроснабжения населения Челябинской области из-за проблем собственника сетей. Что касается их задолженности, то 680 млн мы обязательно вернем.

Также существует несколько предприятий, которые стабильно формируют долги перед нашей компанией. Например,задолженность компании «Мечел» — 1 млрд руб., «ЧТЗ-Уралтрак» (предприятие Уралвагонзавода) — почти 300 млн руб., Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК, входит в Группу НПРО «Урал») — 211 млн руб. В некоторых случаях мы подаем заявления о банкротстве предприятий, но это крайняя мера, на которую мы вынуждены идти. «Россети Урал» должны вернуть средства в компанию, ведь они, по сути, оплачены жителями регионов.

— Планируете взыскать долги в полном объеме?

— Однозначно. Вопрос во времени. По всем контрагентам-должникамведем исковую работу, продолжаем взаимодействовать с правоохранительными органами.

Также не стоит забывать, что сегодня сбытовые компании группы МРСЭН на территории двух регионов деятельности, по нашим заявлениям уже признаны банкротами. А факты серьезных нарушений российского законодательства с их стороны подтверждены возбужденными уголовными делами по ст. 201 и 177 Уголовного кодекса РФ.

— Как складываются отношения с новым гарантирующим поставщиков в Челябинской области?

— Конструктивно. С Челябинской областью изначально, как вы знаете,была очень непростая история. Если в Нижнем Тагиле подхват функций гарантирующего поставщика проходил в более штатном режиме, то на Южном Урале были проблемы со всем — с арендой помещений, автомобилями, информационной базой, персоналом. В ходе финанализа арбитражный управляющий ПАО «Челябэнергосбыт» выявил массу случаев вывода активов перед банкротством сбытовой компании. Что-то удастся вернуть в конкурсную массу в ближайшее время, над чем-то предстоит работать.С новым ГП (с 1 июля статус ГП присвоен ООО «Уралэнергосбыт» — СП ПАО «Фортум» и АО «Энергетическая компания “Восток”») есть уверенность, что работа наладится. У нас присутствует понимание, какой подход к ведению бизнеса у нового гарантирующего поставщика.В целом по всем территориям, где «Россети Урал» временно являлись ГП,провалов в работе мы не допустили. Это была социальная функция по недопущению дестабилизации платежной дисциплины, и мы ее выполнили, цивилизованно передав дела новым гарантирующим поставщикам в полном объеме.

— «Россети» активно проводят политику консолидации сетей, в том числе на Урале. Какая задача перед вами стоит в этом направлении?

— Стратегическая задача — единое электросетевое пространство. Этот принцип предусмотрен Стратегией развития электросетевого комплекса России. «Лоскутность» электрической сети осложняет выполнение производственных стратегических задач, оказывает негативное влияние на надежность электроснабжения.

Приступив к эксплуатации объектов «АЭС Инвест» в Челябинской области, мы видим, что ряд параметров не выдерживает никакой критики. Есть вопросы по уровню обслуживания, также мы видим недостаточную укомплектованность спецтехникой, есть вопросы по ее состоянию и ее аттестации в контролирующих ведомствах. Где не было вложений в эксплуатацию, конечно, также не может идти речи и о внедрении инноваций.

Сегодня на тему консолидации идут многочисленные дискуссии. Но факты остаются фактами. Большое количество частных ТСО просто обогащаются на передаче электроэнергии, не заботясь о состоянии сетей и о качестве предоставляемых услуг. Когда задача по стопроцентной консолидации будет выполнена, пока трудно сказать. Есть сети иных ТСО, где у клиентов нет претензий, но это, скорее, исключения. Мы все равно придем к тому, чтобы электросетевое пространство стало единым.

В целом по разным регионам от 60-70% рынка приходится на «Россети». В Челябинской области вопросы по консолидации стоят наиболее остро, так как на Южном Урале есть отрезки сетей, где существует высокая аварийность.В Пермском крае консолидация идет более высокими темпами. Но если рассматривать Южный Урал, то уже есть результаты работы. В 2015 году в Челябинской области было 104 территориальные сетевые организации (ТСО), сейчас их около 50.

Процесс консолидации идет исключительно законными и цивилизованными механизмами. Это покупка, аренда, безвозмездное приобретение бесхозяйных объектов и передача ТСО в доверительное управление крупной компании. В каждом отдельном случае применяется свой механизм.

Потребители хотят получить гарантию надежности и комфорта, это получится, если сети будут у одного собственника. Многие объекты находятся рядом с нашими и, консолидируя их, «Россети Урал» в состоянии обеспечить должную надежность их работы. Сохранять хорошую репутацию, работать над улучшением технических характеристик принятых сетей тяжело и затратно, но мы будем идти именно этим путем. Конечно, после передачи объектов надежным владельцам ситуация мгновенно не наладится. Восстановление линий, которые не ремонтировались десятки лет, требует времени.

— Компания уже почти год реализует концепцию цифровой трансформации, рассчитанную до 2030 года. Что уже начали делать на Урале?

— Это очень объемная программа. На ее реализацию мы направим до 2030 года более 54 млрд рублей. И эти средства пойдут именно на внедрение передовых цифровых технологий. Финансирование будет происходить как из собственных, так и заемных средств. Некоторые вещи в рамках программы персонал компании начал выполнять еще в прошлом году.

Например, в Перми у нас есть проект по созданию опытной зоны тестирования решений в области промышленного интернета вещей на базе LoRaWAN. «Россети» активно внедряют проект «Цифровой электромонтер», это даст возможность видеть в режиме онлайн бригады, назначать на аварийные заявки ближайших к месту нарушения специалистов. Будет реализован он в ближайшее время и у нас. Это даст полностью цифровое управление и контроль назначенных и выполненных задач.

Также в Пермском крае мы до 2022 года реализуем большой проект по построению цифровых сетей. Над ним компания работает вместе с китайскими коллегами из Государственной электросетевой корпорации Китая. Есть программа по внедрению систем накопления электроэнергии для непрерывного электроснабжения потребителей отдаленных районов Свердловской и Челябинской областей.

Развивается направление по зарядной инфраструктуре. В этом году компания ввела в эксплуатацию 10 зарядных станций для электромобилей в Челябинске. На это был запрос и от потребителей – в области зарегистрировано 34 электрокара, и от властей региона. Появятся больше автомобилей — будем еще динамичнее развивать это направление. Всего в Челябинской области у нас 13 ЭЗС. Но надо понимать, что люди не будут покупать электромобили, если нет нужной инфраструктуры. Поэтому наша задача создать ее в удобных для потребителей точках. В Свердловской области на начало января было около трех десятков электрокаров. Мы планируем во всех городах-миллионниках в ближайшие год-два создать более развитую сеть, плюс установить зарядные станции на трассах и в точках, где они будут максимально востребованы. Это инвестиции в будущее.

— Планы по цифровой трансформации не скажутся на сокращении штата персонала компании?

— Нас более 16 тысяч человек. Планы по цифровой трансформации никак не должны сказаться на штате сотрудников. В рамках внедрения новых технологий, конечно, будет некоторое перераспределение персонала. Сейчас, например, мы развиваем дополнительные услуги, что позволит нам увеличить внетарифную выручку. В компании уже несколько десятков направлений по допуслугам, начиная от проекта «Технологическое присоединение «под ключ», до оказания различных услуг в сфере эксплуатации оборудования, испытании защитных средств, ремонтно-эксплуатационном обслуживании сетей. Речь также идет об оказании профессиональных консультаций, а также работ, связанных с выполнением функций по учету электроэнергии – установке, замене и поверке приборов учета.Мы найдем, чем занять людей, где-то может быть потребуется переквалификация.

— Время от времени поднимается вопрос о продаже Екатеринбургэнергосбыта, которым владеет Ваша компания. Сейчас есть понимание, когда этот актив будет выставлен на продажу?

— «Россети Урал» эффективно управляют этим активом, он стоит немалых денег, и поверьте, будет стоить еще больше. Сбыт приносит прибыль. Решение о его продаже если и будет приниматься, то исключительно на федеральном уровне. Но, подчеркну, что «Екатеринбургэнергосбыт» сейчас находится в идеальном состоянии.

— В 2017 году вы говорили, что идет подготовка к его продаже.

— В 2017 году вопрос рассматривался, но до настоящего времени не решен.

— Задача по цифровой трансформации у вас появилась не так уж давно. Что от вас ждали акционеры, когда пять лет назад вы пришли в компанию?

— Наша компания находится в состоянии решения задач практически в круглосуточном режиме, и, в целом, они неизменны на протяжении всего времени. Это повышение надежности, безопасности и доступности электросетевой инфраструктуры. Снижение сроков техприсоединения, сроков восстановления электроснабжения. Кроме того, есть и глобальные задачи: улучшение финансового результата, снижение потерь в сетях, снижение расходов на операционную деятельность.

— Какие сроки ликвидации технологических нарушений сейчас?

—Как пример качества управления сетями всегда приводят Японию и Южную Корею. Время восстановления электроснабжения там составляет несколько минут. У нас сейчас этот показатель -менее двух часов. Это хорошо.Технический блок работает над этим постоянно. После реализации проекта по цифровой трансформации,уверен, мы выйдем на иной уровень скорости локализации и ликвидации технологических нарушений.

— Удалось сократить потери в сетях?

— Сейчас они около 6%. Например, за три последние года в Пермском крае мы сократили потери в сетях с 12 до 8%. Максимальный эффект дает развитие учета электрической энергии и это одна из первоочередных задач цифровой трансформации. Мы устанавливаем интеллектуальные системы учета.Если у наших сотрудников будет постоянный доступ и мониторинг потребления электроэнергии, то и воровства электроэнергии не будет. Наша цель — полностью перейти на интеллектуальные приборы учета. Сейчас ими охвачено около двух десятков процентов точек учета. Компания миллиарды в год вкладывает в это направление. Дело в том, что если мы не будем видеть энергопотребление, то дальше двигаться бесполезно.

При этом приборы учета не только снимают показания потребления электроэнергии, благодаря им можно увидеть много параметров, в том числе в будущем приборы учета позволят нам вводить ограничения энергоснабжения. Производить отключение, не выезжая на объект. В некоторых странах ограничение вводится уже при достижении определенного баланса на счете. Когда-нибудь, я надеюсь, законодательство позволит и нам это делать. Конечно, это не завтра случится, но мы к этому идем. Электроэнергия — это жизненно важный ресурс, но за нее некоторые позволяют себе не платить годами.

— Последние годы все меньше, по крайней мере, в публичной повестке, бизнес жалуется на сроки техприсоединения. Как сейчас обстоят дела с этими процессами?

— Намного лучше. «Россети» провели большую работу в этом направлении. Мы кратно сократили сроки. Например, по малому и среднему бизнесу в Свердловской области — до 60 дней, а это 2/3 срока, который нам установлен в региональных дорожных картах (90 дней). Доступность электросетевой инфраструктуры влияет на рейтинг инвестпривлекательности регионов. Россия занимает сегодня 7 место в мире по этому показателю. Конечно, многое для этого сделано нашими коллегами в Москве и Санкт-Петербурге, но и Екатеринбург не отстает. Мы выполняем 30 тыс. договоров в год. Из них более 90% — это льготное присоединение, которое значительно отвлекает наши финансовые средства.

В какой-то момент было важно за незначительные средства осуществлять технологическое присоединение. Но со временем здесь стало очень много злоупотреблений, льготой пользовались те, кому она не нужна. Сейчас на федеральном уровне рассматривается законодательная инициатива, которая, возможно, изменит систему льготного присоединения. Льготное присоединение, по 550 рублей для заявителей до 15 кВт, безусловно, очень востребовано, но для любой сетевой компании это означает существенные выпадающие доходы. Эти деньги возмещают, но в очень отложенной перспективе. А мы тратим свои средства уже сейчас, привлекая кредиты. Более половины привлеченных средств расходуется именно на исполнение льготных заявок. Пересмотр льгот окажет позитивное влияние на экономику электросетевых компаний.

— Пять лет в должности генерального директора компании. Что удалось? А что нет?

— Давать оценку моей работе — это исключительное право акционеров компании. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить коллектив за поддержку и ежедневный труд, за победы и успехи, за ошибки, на которых мы вместе учились. Главная наша ценность — это люди, которые преданы делу и работают с колоссальной самоотдачей.

Беседовала Татьяна Дрогаева