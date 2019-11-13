Россиянка под прикрытием

В деле российской гражданки Марии Лазаревой, обвиняемой в Кувейте в растрате и отмывании государственных средств эмирата, возник неожиданный поворот. Во-первых, суд приговорил госпожу Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам по одному из двух возбужденных против нее дел, в то время как защита россиянки была уверена, что дело развалится. Во-вторых, появилась информация, что Мария Лазарева может скрываться от кувейтского правосудия на территории посольства РФ.

В понедельник вечером кувейтская газета Al Qabas сообщила, что обвиняемая по делу Портового фонда (The Port Fund) россиянка Мария Лазарева укрылась в посольстве РФ накануне суда и осталась на российской территории после вынесения приговора. Напомним, что накануне Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Она также должна вернуть государству около $2,4 млн и выплатить штраф в размере более чем $7 млн.

Как сообщили “Ъ” в понедельник глава московской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Платонов и член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров, российская гражданка не присутствовала в суде и находится в «безопасном месте». Ни один из источников “Ъ” не подтвердил информацию о нахождении Марии Лазаревой на территории посольства, но и не опроверг ее. «Мы делаем все возможное для защиты прав российских граждан»,— лишь заявили “Ъ” в МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Al Qabas.

Случаев, когда посольство становилось убежищем от уголовного преследования, немало, в отличие от тех, когда удавалось покинуть территорию дипмиссии и благополучно выехать из страны. «Такие прецеденты носили штучный характер и были основаны на джентльменской договоренности. Если об этих фактах широко писать, никто никому не будет помогать»,— сказал “Ъ” информированный источник, связанный с дипломатическими кругами.

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Мария Лазарева прожила в Кувейте около 15 лет и возглавляла компанию KGL Investment (KGLI). Против россиянки на основании показаний одного и того же свидетеля — аудитора Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамада аль-Аллаяна — было возбуждено два уголовных дела. В мае 2018 года Мария Лазарева была приговорена к десяти годам тюрьмы за растрату средств Кувейтского портового управления: якобы ее компания получила от властей эмирата $34 млн за невыполненную работу по созданию портового хаба. Впоследствии арбитраж постановил, что работы были выполнены. Полгода назад суд снял обвинения по этому делу с Марии Лазаревой, но выйти на свободу она смогла только под залог.

Оглашенный в понедельник приговор касался второго дела о растрате средств The Port Fund, созданного KGLI. Во время расследования выяснилось, что якобы украденные у фонда $496 млн были заморожены на счетах дубайского Noor Bank по просьбе генпрокуратуры Кувейта. В феврале под давлением международной группы поддержки Марии Лазаревой средства были разморожены и поступили на счета инвесторов. Это, а также тот факт, что свидетель по обоим делам был осужден на шесть месяцев за ложные показания в суде, позволило защите россиянки надеяться на благополучный исход дела.

Осведомленные источники “Ъ” сообщили, что международная команда защитников «в шоке от приговора». Юристы опасаются, что «кувейтские судебные власти будут делать все возможное, чтобы закопать Марию Лазареву, так как оправдание россиянки и признание неправильности вынесенных ранее решений — потеря лица».

Близкие Марии Лазаревой и все, кто пытался разобраться в ее деле, заявляли, что россиянка стала жертвой «клановых разборок» в стране. «Московская ТПП, уверены, как и Кувейтская ТПП, выступает за здоровую и честную конкуренцию и считает недопустимым использование в конкурентной борьбе недобросовестных незаконных методов»,— говорится в письме главы московской ТПП Владимира Платонова на имя его кувейтского коллеги Али Мухаммеда Тунаяна аль-Ганима.

О справедливом суде в отношении Марии Лазаревой просил эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха президент России Владимир Путин. Эта тема поднимается в ходе всех встреч российских официальных лиц с кувейтскими партнерами. «Нас заверяют (кувейтские власти — “Ъ”), что плотно занимаются этим вопросом. У них есть какие-то свои процессуальные проблемы. Для нас вопрос ясен, и надо срочно его решить, как нам, собственно, и обещали наши кувейтские друзья»,— заявил в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что России в деле Марии Лазаревой «помогают коллеги из Великобритании и США». «Надеюсь, что такой мощный коллективный сигнал даст результат»,— подчеркнул министр.

«Дело Лазаревой находится в зоне нашего постоянного внимания. Речь идет о защите прав россиянки, и эта защита исчерпывающим образом осуществляется по дипломатической линии»,— сказал во вторник “Ъ” председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Он пообещал держать развитие ситуации под парламентским контролем.

Марианна Беленькая, Елена Черненко