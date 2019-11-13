Россиянка под прикрытием

В деле российской гражданки Марии Лазаревой, обвиняемой в Кувейте в растрате и отмывании государственных средств эмирата, возник неожиданный поворот. Во-первых, суд приговорил госпожу Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам по одному из двух возбужденных против нее дел, в то время как защита россиянки была уверена, что дело развалится. Во-вторых, появилась информация, что Мария Лазарева может скрываться от кувейтского правосудия на территории посольства РФ.
В понедельник вечером кувейтская газета Al Qabas сообщила, что обвиняемая по делу Портового фонда (The Port Fund) россиянка Мария Лазарева укрылась в посольстве РФ накануне суда и осталась на российской территории после вынесения приговора. Напомним, что накануне Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Она также должна вернуть государству около $2,4 млн и выплатить штраф в размере более чем $7 млн.
Как сообщили “Ъ” в понедельник глава московской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Платонов и член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров, российская гражданка не присутствовала в суде и находится в «безопасном месте». Ни один из источников “Ъ” не подтвердил информацию о нахождении Марии Лазаревой на территории посольства, но и не опроверг ее. «Мы делаем все возможное для защиты прав российских граждан»,— лишь заявили “Ъ” в МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Al Qabas.
Случаев, когда посольство становилось убежищем от уголовного преследования, немало, в отличие от тех, когда удавалось покинуть территорию дипмиссии и благополучно выехать из страны. «Такие прецеденты носили штучный характер и были основаны на джентльменской договоренности. Если об этих фактах широко писать, никто никому не будет помогать»,— сказал “Ъ” информированный источник, связанный с дипломатическими кругами.
Мария Лазарева прожила в Кувейте около 15 лет и возглавляла компанию KGL Investment (KGLI). Против россиянки на основании показаний одного и того же свидетеля — аудитора Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамада аль-Аллаяна — было возбуждено два уголовных дела. В мае 2018 года Мария Лазарева была приговорена к десяти годам тюрьмы за растрату средств Кувейтского портового управления: якобы ее компания получила от властей эмирата $34 млн за невыполненную работу по созданию портового хаба. Впоследствии арбитраж постановил, что работы были выполнены. Полгода назад суд снял обвинения по этому делу с Марии Лазаревой, но выйти на свободу она смогла только под залог.
Оглашенный в понедельник приговор касался второго дела о растрате средств The Port Fund, созданного KGLI. Во время расследования выяснилось, что якобы украденные у фонда $496 млн были заморожены на счетах дубайского Noor Bank по просьбе генпрокуратуры Кувейта. В феврале под давлением международной группы поддержки Марии Лазаревой средства были разморожены и поступили на счета инвесторов. Это, а также тот факт, что свидетель по обоим делам был осужден на шесть месяцев за ложные показания в суде, позволило защите россиянки надеяться на благополучный исход дела.
Близкие Марии Лазаревой и все, кто пытался разобраться в ее деле, заявляли, что россиянка стала жертвой «клановых разборок» в стране. «Московская ТПП, уверены, как и Кувейтская ТПП, выступает за здоровую и честную конкуренцию и считает недопустимым использование в конкурентной борьбе недобросовестных незаконных методов»,— говорится в письме главы московской ТПП Владимира Платонова на имя его кувейтского коллеги Али Мухаммеда Тунаяна аль-Ганима.
О справедливом суде в отношении Марии Лазаревой просил эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха президент России Владимир Путин. Эта тема поднимается в ходе всех встреч российских официальных лиц с кувейтскими партнерами. «Нас заверяют (кувейтские власти — “Ъ”), что плотно занимаются этим вопросом. У них есть какие-то свои процессуальные проблемы. Для нас вопрос ясен, и надо срочно его решить, как нам, собственно, и обещали наши кувейтские друзья»,— заявил в сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что России в деле Марии Лазаревой «помогают коллеги из Великобритании и США». «Надеюсь, что такой мощный коллективный сигнал даст результат»,— подчеркнул министр.
«Дело Лазаревой находится в зоне нашего постоянного внимания. Речь идет о защите прав россиянки, и эта защита исчерпывающим образом осуществляется по дипломатической линии»,— сказал во вторник “Ъ” председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Он пообещал держать развитие ситуации под парламентским контролем.
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