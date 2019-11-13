Кто скрывался в посольствах и дипмиссиях

С ноября 1956 года почти 15 лет в посольстве США в Будапеште провел архиепископ Эстергома и примас Венгрии Йожеф Миндсенти. Это произошло после подавления коммунистами венгерского восстания, в котором он активно участвовал. В 1971 году благодаря усилиям папы Павла VI венгерские власти разрешили архиепископу уехать в Австрию, где он скончался в 1974 году.

В июне 1978 года семеро членов советской общины пятидесятников (одно из направлений протестантизма) укрылись в посольстве США в Москве, чтобы избежать преследований со стороны властей. После пяти лет в посольстве в 1983 году они получили разрешения на выезд в Израиль и США.

С июня 1989 года на территории посольства США в Пекине более года находился китайский астрофизик и диссидент Фан Личжи. Вместе со своей женой он попросил политического убежища на следующий день после начала событий на площади Тяньаньмэнь. В июне 1990 года после разрешения китайских властей он был вывезен на самолете армии США в Великобританию. После эмиграции преподавал в США. Скончался в Аризоне в 2012 году.

В декабре 1989 года лидер Панамы Мануэль Норьега во время вторжения в страну американских военных скрывался на территории дипмиссии Ватикана — Апостольской нунциатуры. Чтобы «выкурить» оттуда диктатора, военные, в частности, устраивали задымления и круглосуточно проигрывали рок-музыку. 3 января 1990 года он сдался и был вывезен в Майами, где получил 30 лет за наркоторговлю и вымогательство. Скончался в мае 2017 года под домашним арестом в Панаме, где был осужден еще на 20 лет.

В мае 1991 года на территории посольства Италии в Аддис-Абебе укрылись ряд сподвижников свергнутого президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама. В частности, и. о. премьера Хайлу Йимену, через два года покончивший с собой, а также и. о. президента Эфиопии Тесфайе Гебре Кидан, спустя 13 лет предположительно убитый в ходе ссоры с главой МИДа Берхану Байе. По некоторым данным, он и экс-глава генштаба Аддис Тедла проживают в посольстве до сих пор.

В декабре 1991 года после распада СССР в посольстве Чили в Москве оказался экс-генсек ЦК Социалистической единой партии Германии Эрих Хонеккер. Он был вывезен в Союз двумя годами ранее после обвинений в госизмене, злоупотреблении властью и хищении госсобственности в ГДР. В июле 1992 года он был отправлен в ФРГ, где его дело прекратили по состоянию здоровья. Эмигрировал в Чили, где умер в 1994 году.

С апреля 1992 года в здании миссии ООН в Кабуле после неудавшегося побега из страны укрывался президент Афганистана в отставке Мохаммад Наджибулла. Он прожил в миссии до сентября 1996 года, когда был казнен захватившими город талибами.

С июня 2012 года на территории посольства Эквадора в Лондоне скрывался основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, против которого были выдвинуты обвинения в Швеции, Великобритании и США. В апреле 2019 года он был арестован британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в убежище.

11 ноября 2019 года глава МВД Боливии Карлос Ромеро скрылся на территории аргентинского посольства в Ла-Пасе. Накануне под давлением военных подал в отставку президент Боливии Эво Моралес, а также ряд министров, губернаторов и председатели обеих палат парламента страны.

Михаил Малаев