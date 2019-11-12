Турция начала реализацию одной из давних угроз: высылку содержащихся на ее территории иностранцев, присоединившихся к запрещенной в РФ группировке «Исламское государство» (ИГ), в страны их происхождения. На такую меру Анкара пошла на фоне обострения отношений с Евросоюзом из-за статуса нефтяных месторождений близ Кипра. Страны ЕС принимать своих граждан, однако, не спешат, лишая их гражданства и препятствуя въезду: в некоторых случаях дело доходит до суда.

«Послушай, Евросоюз: Турция не похожа ни на одну страну, с которой ты раньше имел дело. Мы та страна, что сидит с тобой за столом переговоров, и переговоры эти могут взять и закончиться»,— заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, странам—членам ЕС не стоит легкомысленно относиться к его угрозам. «Врата отворятся, и мы направим к вам игиловцев (членов ИГ.— “Ъ”),— предупредил он.— Не пытайтесь грозить Турции из-за Кипра».

Столь жесткое заявление турецкий лидер сделал после того, как Совет ЕС по иностранным делам сформулировал суть антитурецких санкций из-за ситуации с Кипром.

ЕС призвал турецкие компании отказаться от буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра, пригрозив Анкаре рестриктивными мерами.

Кроме того, в октябре глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что военная операция «Источник мира», которую Турция проводит на севере Сирии, несет угрозу всему мировому сообществу. В ответ в Анкаре заявили, что ЕС не имеет права «поучать» Турцию.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в тюрьмах на территории Турции содержится большое число боевиков ИГ, кроме того, турецкие военные на севере Сирии имеют возможность определять судьбу остающихся там террористов. По данным турецкого МВД, в стране под стражей остаются около 1,2 тыс. иностранных боевиков. Кроме того, 287 человек были захвачены во время военной операции на севере Сирии.

На 14 ноября турецкие власти запланировали депортацию семи граждан Германии, которых Анкара считает боевиками ИГ.

«Готов план по высылке семи террористов немецкого происхождения из депортационных центров»,— рассказал агентству Anadolu представитель Министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы. По его словам, также прорабатывается вопрос об отправке на родину 11 боевиков из Франции, двух датчан и двух ирландцев.

11 ноября Анкара уже выдворила с территории страны американца, датчанина и немца, состоявших в рядах ИГ. Датчанина задержали по прибытии в аэропорт Копенгагена. О немце ничего не сообщалось — власти ФРГ лишь подтвердили его выдворение. Наиболее странным образом сложилась судьба выдворенного американца: по неустановленной причине его решили передать властям Греции, которые принимать его отказались (ряд СМИ сообщает, что он сам отказался от высылки в США и потребовал направить его в Грецию). В итоге бывший боевик ИГ оказался заблокированным в зоне отчуждения между Турцией и Грецией. Видео с места событий опубликовал телеканал Euronews. На кадрах виден мужчина средних лет в серых штанах и черном свитере, находящийся между пограничными пунктами двух стран. Он что-то кричит журналистам, снимающим его с турецкой стороны, но четко разобрать можно только «Хэй! Хай!».

По данным турецкого агентства Demiroren, депортированным оказался 39-летний Мухаммад Дарвиз, американец иорданского происхождения. В понедельник, 11 ноября, он дважды пытался попасть на территорию Греции, но пограничники его не пустили. В полночь его отвели на турецкий КПП, где дали еду и воду, а затем вновь выпустили в буферную зону. О дальнейшей его судьбе официально не сообщалось. Британская газета The Guardian предполагает, что Мухаммад Дарвиз был вновь задержан турками после неудачной попытки экстрадиции в Грецию. Однако другие СМИ сообщают, что он продолжает оставаться на нейтральной территории.

Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на просьбу прокомментировать этот случай заявил, что его не волнует, что происходит с высланными после их депортации.

«Кто там остался на границе, какая страна приняла своих боевиков, какая не приняла,— это нас не волнует, мы будем их продолжать отправлять»,— сказал президент Турции.

В свою очередь, в Госдепартаменте США заявили: «Мы осведомлены о сообщениях о задержании американского гражданина турецкими властями. Мы не можем дать дополнительных комментариев из-за тайны частной жизни».

По данным агентства «Интерфакс», представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе против ИГ Майлз Каггинс во вторник заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе захваченных в плен террористов следует решать не отдельным государствам, а на международном уровне.

Между тем власти Германии подтвердили, что не будут препятствовать въезду своих граждан на территорию страны, что Турция проинформировала их о грядущих высылках и передала им личные данные подозреваемых. В немецком внешнеполитическом ведомстве пояснили, что пока не могут подтвердить связь высылаемых немцев с ИГ. Силовые ведомства ФРГ исследуют этот вопрос.

Тем временем не все страны Запада готовы пускать бывших боевиков ИГ домой. 12 ноября правительство Голландии обжаловало решение суда в Гааге, который накануне постановил: страна обязана активно содействовать репатриации 56 детей, проживающих в сирийских лагерях для временно перемещенных лиц. При этом 23 матери, от имени которых и был подан иск, в репатриации с точки зрения суда не нуждаются, а подлежат суду, так как отдавали себе отчет в злодеяниях ИГ.

Парламент Дании же принял закон, в соответствии с которым министр по делам иммиграции может без судебной санкции лишать подданства лиц, присоединившихся к зарубежным вооруженным формированиям. В соответствии с утвержденным порядком, у подданных есть месяц на обжалование принятого решения. «Эти люди отвернулись от Дании и стали с помощью насилия бороться с нашей демократией, с нашей свободой. Дании они не нужны»,— пояснила принятие закона премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Германия и Великобритания уже неоднократно лишали террористов ИГ гражданства: обычно речь идет о лицах, имеющих помимо немецкого гражданства или британского подданства иное гражданство. Однако Великобритания и Франция не ратифицировали Конвенцию ООН о сокращении безгражданства, запрещающую лишать человека единственного имеющегося у него гражданства.

Лишение гражданства может создать препятствия при депортации: многие страны, перед тем как пустить самолет в свое воздушное пространство, требуют представить им список пассажиров и могут воспользоваться аннулированием паспортов, чтобы отказаться пустить бывших «своих» террористов домой.

Вопрос о том, что делать с примкнувшими к ИГ гражданами РФ, обсуждают и российские власти. По данным ФСБ на 2015 год, только в Сирии к тому моменту воевали 4 тыс. граждан России и 2,6 тыс. человек из Центральной Азии. Большинство стран опасаются, что те, кто вернется, могут представлять угрозу для безопасности. В связи с этим Россия изначально сосредоточилась на возвращении из Ирака и Сирии женщин и детей. Сейчас речь идет только о детях.

Алексей Наумов