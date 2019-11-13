Ozon взял с покупателей подписку

Сервис платной подписки на доставку товаров с Ozon оказался сравнительно востребован клиентами ритейлера, несмотря на широкую критику при его запуске. С февраля им воспользовались более 300 тыс. из 30 млн покупателей. Программы лояльности для пользователей начинают внедрять и конкуренты Ozon, например маркетплейс «Беру» и Lamoda.

Подпиской на бесплатную доставку товаров Ozon Premium с момента ее запуска в феврале 2019 года воспользовались более 300 тыс. клиентов интернет-ритейлера, оформив 6 млн заказов, рассказали “Ъ” в компании. Всего, по собственным данным на ноябрь, у Ozon 30 млн активных пользователей.

О том, что Ozon убрал опцию бесплатной доставки предоплаченных покупок и резко повысил стоимость платной доставки с 99 руб. до 299–399 руб., “Ъ” сообщал 4 февраля. В то же время компания ввела подписку Ozon Premium за 1599 руб. на полгода. В ее рамках доставка бесплатна, если сумма заказа превышает 2499 руб. На этапе запуска новая модель вызвала критику среди пользователей. Услуга работает по модели сервиса крупнейшего мирового онлайн-ритейлера Amazon, у которого есть премиальные аккаунты за $12,99 в месяц.

По словам директора по клиентскому сервису Ozon Станислава Кондратьева, сейчас каждый третий заказ на Ozon делают пользователи с подпиской Premium, а самые популярные категории среди них — товары для дома и детские товары, которые есть в заказах 70% клиентов. Чаще всего Ozon Premium пользуются покупатели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Пользователи Premium в среднем делают четыре-пять заказов в месяц, в каждом из которых шесть-семь товаров.

Несмотря на спорные моменты при запуске, результаты введения подписки подтверждают, что это был правильный шаг, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Показатели по подписке примерно в полтора раза превысили мои прогнозы. Учитывая агрессивные планы Ozon по расширению маркетплейса, до конца 2020 года число премиальных подписчиков может увеличиться вдвое»,— прогнозирует он. Подписка повышает лояльность покупателей и стимулирует дополнительные заказы на фоне конкурентной борьбы по увеличению среднего чека, перечисляет эксперт. Он указывает, что подобные механизмы уже используют и другие участники рынка, например, маркетплейс «Беру» «Яндекса» и Сбербанка, который предоставляет бесплатную доставку при заказе от 500 руб. для подписчиков «Яндекс.Плюса». При этом другой конкурент Ozon — Wildberries сохраняет бесплатную доставку в пункты выдачи, на которые приходится более 90% заказов, напоминает господин Бурмистров. В Wildberries не ответили на запрос.

Другие конкуренты Ozon тоже пытаются повысить лояльность покупателей. Так, Lamoda Group перезапустила программу Lamoda Club, которая включает в себя «максимальную из существующих на рынке постоянную скидку в 25%» и персональные предложения, которые суммируются с этой скидкой, рассказывает управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту компании Юлия Никитина. По ее словам, в дальнейшем к этим опциям планируется добавить обновленные варианты бесплатной доставки. В компании подчеркивают, что подключение к Lamoda Club для новых клиентов не подразумевает абонентскую плату.

Юлия Тишина