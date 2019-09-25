Остается зимовать

Подготовка автомобиля к зиме в текущем году обойдется на 10–15% дороже, чем в прошлом. Подросли цены на шины, моторное масло и рабочие жидкости, зато техобслуживание практически не подорожало.

Осень — время подготовки машины к зимнему сезону. По мнению Константина Авакяна, руководителя проектов крупного автодилера «Автоспеццентр», в этом году самыми популярными работами по адаптации автомобиля к холодам станут смена сезонной резины, заливка омывающей и прочих рабочих жидкостей, проверка аккумулятора, а также замена моторного масла. По статистике, как минимум одной из этих проблем уже сейчас озабочено подавляющее большинство автовладельцев в России.

Цены резиновые

Правильный подбор шин без преувеличения краеугольный камень подготовки авто к выезду на сложные зимние дороги. По оценкам участников рынка, розничная стоимость шин за последний год выросла в среднем на 10%. Сказывается инфляция. А еще растут цены на каучук — основное сырье для производства покрышек. В прошлом году из-за экономической нестабильности в Таиланде, основном производителе каучука, в мире образовался дефицит сырья. Как следствие, произошел самый сильный рост цен за последние годы на так называемый бутадиен-стирольного каучук, основными потребителями которого являются производители автомобильных шин.

В этом сезоне цены на бюджетные шины таких брендов, как «Кама», Cordiant и Amtel, начинаются от 2 тыс. руб. (размер R13–15) и от 3,5 тыс. руб. за размер побольше (R16–18). Чтобы укомплектовать зимней резиной бюджетный седан типа Hyundai Solaris со стандартными дисками R14, придется выложить порядка 8 тыс. руб. Добавляем услуги на шиномонтаж, которые, кстати, в этом году остались на прежнем уровне (для R14 — в среднем 1,5 тыс. руб. за комплект). Получаем 9,5 тыс. руб. Ну а если у вас машина побольше (скажем, кроссовер Renault Duster с колесами R16), то комплект шин обойдется минимум в 14 тыс. руб., плюс шиномонтаж будет стоить 2 тыс. руб., итого 16 тыс. руб.

Подбор покрышек среднего уровня от более именитых брендов (типа Bridgestone, Yokohama, Nokian Tyres, Continental, Michelin) будет стоить минимум 3–4 тыс. руб. за одно колесо R13–15 и 6–7 тыс. руб. за большую покрышку R16–18. Ну а премиальный уровень шин таких марок, как Pirelli, Goodyear, Dunlop, может достигать 8–9 тыс. руб. за колесо R13–15 и 10–15 тыс. за большое колесо R16–18. Если вы решите оснастить, например, свой кроссовер BMW X5 последней новинкой Pirelli Sottozero 3, такие колеса R18 сейчас обойдутся в среднем в 12 тыс. руб., а за комплект нужно будет выложить 48 тыс. руб. (плюс 3 тыс. руб. за монтаж).

По мнению продавцов, как и прежде, основная дилемма при покупке шин будет сводиться к выбору шипованных или нешипованных покрышек, которые в этом сезоне стоят примерно одинаково. По оценкам «Автостата», подавляющее большинство автолюбителей в России (77,6%) предпочитают ездить на шипах. Считается, что такой тип покрышки лучше ведет себя на снегу и особенно на льду. Но если машину предстоит эксплуатировать в основном в городе, то можно остановить выбор на так называемых фрикционных шинах, которые в простонародье зовут «липучками».

Эксперты предостерегают, что в этом году в продаже можно ожидать появление некачественного шинного товара. Покупателям стоит поинтересоваться датой выпуска шины, которую легко найти на боковине: желательно, чтобы она не превышала пять лет. Есть и такое понятие, как «выбракованные зимние шины». Обращайте внимание на цветные пятна, которые могут быть нанесены на боковину зимней шины, и требуйте от продавца разъяснений. Возможно, пятно (обычно белого или красного цвета) всего лишь отмечает наиболее тяжелое место покрышки (для балансировки), а вот метка желтого цвета однозначно свидетельствует о том, что данная шина по тем или иным причинам прошла выбраковку на Западе, и такую покрышку покупать не стоит даже по привлекательной цене.

Села батарейка

Не жизнь, а мучения для автомобиля зимой, если у него пришел в негодность аккумулятор. Средний срок этой детали — четыре-шесть лет. По истечении этого срока желательно купить новый (особенно, если двигатель запускается с явным усилием). Аккумулятор — вторая после шин статья расходов на подготовку машины к зиме. В нынешнем сезоне, по оценкам продавцов, цены автомобильных батарей подросли на 10–15% и сейчас в среднем составляют 6–7 тыс. руб.

«Рынок аккумуляторов продолжает активно развиваться. В нынешнем году разброс цен здесь довольно велик — от 1,5 тыс. до 30 тыс. руб.»,— рассказывает Елена Луговцова, директор по маркетингу сети автомобильных запчастей «Автомотив». Она подчеркивает, что на полках сейчас успешно представлены не только известные бренды типа Varta или Bosch. По ее словам, в этом году хорошо продается корейский бренд CENE, неплохо зарекомендовали себя в наших морозах также корейские AlphaLine. В сегменте недорогих аккумуляторов можно выделить AC/DC, Tiger, а также Racer, который производится в России и имеет достойные технические характеристики. В премиальном классе новичком можно назвать корейские аккумуляторы Bushido, а также японские Yuasa. И еще в этом году начинаются продажи автомобильных аккумуляторов от известного «батареечного» бренда Duracell.

Хит нынешнего сезона — это так называемые AGM-аккумуляторы (классические свинцово-кислотные батареи, куда вместо электролита помещается материал из специального стекловолокна), а также EFB-модели с жидким электролитом. «Это инновационные технологии, за которыми будущее»,— уверена Елена Луговцова. Она поясняет, что общее назначение и характеристики у этих батарей схожи, но срок службы у AGM-батарей значительно выше. К тому же у них полностью отсутствуют испарения, они взрывобезопасны, соответственно, идеально подходят для установки в салон автомобиля. Батареи EFB, в свою очередь, более привлекательны по ценовой категории, здесь уже все зависит от предпочтений и приоритетов самого покупателя. Еще нужно заметить, что порой наклейка EFB используется производителями как некий рекламный ход, ведь, по сути, она означает улучшенные технологии. Мы, в свою очередь, выделяем и рекомендуем проверенные и надежные марки — корейские AlphaLine EFB, новые аккумуляторы из Японии Yuasa EFB и европейские Mol EFB.

Не подмаслишь — не поедешь

Не менее важный автомобильный компонент, которому следует уделить внимание в канун холодов,— моторное масло. Масло при низких температурах имеет свойство загустевать, вследствие чего при запуске холодного двигателя зимой масло слабо поступает по системе смазки, что вызывает повышенный износ деталей двигателя. Если вы меняли масло 5–10 тыс. км назад, то лучше в канун холодов его поменять.

По оценкам продавцов, нынешней осенью цены на масло выросли в среднем на 10%. Покупка масла и работа по его замене обойдется в 1,5–9 тыс. руб. «Стоимость синтетических масел, пригодных для использования зимой, сейчас колеблется от 280 до 640 руб. за литр. Таким образом, цена четырехлитровой канистры сейчас составляет 1,1–2,5 тыс. руб.»,— подсчитывает Павел Соломкин, директор по сервису автодилера «Авилон Hyundai». По его словам, работа по замене моторного масла и фильтра в целом остались на уровне прошлого года — у официальных дилеров это будет стоить от 2 тыс. руб., по акционному предложению можно найти от 1 тыс. руб., у неофициальных — от 500 руб. Он обращает внимание, что сейчас большинство сервисов используют всесезонные масла, которые имеют классификацию вязкости SAE 10W40, 5W30. Эти масла универсальны и обеспечивают холодный запуск двигателя при температурах –20–25 градусов. Чем меньше значение холодной вязкости W, тем ниже температура, при которой обеспечивается холодный запуск. Что касается производителей масел, то они, по мнению эксперта, сейчас достаточно близко подошли друг к другу по качественным показателям продукции. Так что сложно выделить безусловного лидера рынка. По его мнению, популярностью по-прежнему пользуются такие известные бренды, как Shell, Helix, Castrol, ЛУКОЙЛ, Mobil, Liqui Moly, а также масла, выпускаемые под маркой производителя автомобилей.

Продавцы в этом году призывают быть особенно внимательными, чтобы не наткнуться на подделку.

По словам генерального директора международной ассоциации «Антиконтрафакт» Светланы Квасовой, доля контрафакта на рынке моторных масел в России в этом году достигла 20%, в некоторых регионах страны достигает 60%.

Не случайно моторное масло наряду с шубами, лекарствами и прочими особенно часто подделываемыми товарами в ближайшее время хотят внести в официальную систему маркировки. А пока моторное масло лучше покупать у проверенного продавца и внимательно разглядывать упаковку.

Правильная жидкость

В канун холодов автолюбителям стоит раскошелиться на ряд важных мелочей — таких, как незамерзающая жидкость. Пятилитровая канистра в этом году стоит от 100–150 руб., но совсем дешевый вариант покупать нужно с большой осторожностью: продавцы предупреждают о наличии метанола — дешевой ядовитой примеси, которую добавляют недобросовестные производители. Способ избежать опасного продукта — нюхать «незамерзайку». Она должна иметь запах, пусть даже неприятный (метанол не издает запах, и если жидкость не пахнет вообще, то это подозрительно). Некоторые производители добавляют в незамерзающую жидкость ароматизаторы. Продуктом, пахнущим клубникой или смородиной, от бренда Liqui Moly или Motul пользоваться приятнее, но и стоит это будет дороже: 350–500 руб.

Не нужно забывать про охлаждающую жидкость, или антифриз. Стоит не полениться и посмотреть: если охлаждающая жидкость поменяла свой первоначальный цвет (помутнела, появился осадок в расширительном бачке, превратилась в коричневую или даже черную жижу), то ее перед зимним сезоном следует поменять (0,5–1 тыс. руб. за 5 л). Заодно специалисты рекомендуют проверить состояние и уровень тормозной жидкости: если при осмотре замечено, что в бачке появился осадок, жидкость потемнела, правильным решением будет полная замена рабочей жидкости в тормозной системе (2,5 тыс. руб. за 5 л). Особо внимательные и бережные автолюбители могут подкрасить сколы и повреждения краски кузова (ремкомплект для этой операции обойдется в 300–500 руб.).

Понятно, что при желании можно провести полный осмотр автомобиля перед холодами. В сервисе официального дилера или у независимой технической станции это обойдется, как и в прошлом году, в среднем в 3–5 тыс. руб. «В канун зимы стоит приобрести щетки стеклоочистителя»,— напоминает Денис Голосюк, технический директор агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР. Цены на них зависят от размера и конструкции. Так называемые каркасные (лучше всего подходят для зимы) стоят в среднем 400–800 руб. за комплект. В стандартный список важных зимой предметов входят также щетки для снега (500–800 руб.) и скребки для стекол (200 руб.), а также складная лопата (500–700 руб.) и буксировочный трос (200–600 руб.). Иногда этот малый джентльменский набор имеет смысл дополнить цепями и специальными матами под колеса (2–3 тыс. руб.). Ну, и куда же без автохимии! В холодный период года могут пригодиться спрей для быстрого запуска двигателя (300–500 руб.), размораживатели замков и стекол (200–300 руб.), силиконовая защита для резины и пластика (300–500 руб.). Главное — заблаговременно обработать замки и дверные уплотнители составами, предотвращающими их замерзание, и не забывать повторять обработку после каждой мойки. Кроме всего перечисленного перед наступлением холодов полезно также избавиться от конденсата в топливном баке. С этим тоже поможет химия — баллончик влаговытесняющей присадки стоит от 100 до 600 руб.

Георгий Алексеев