В Москве из-за непогоды в два раза выросло число аварий

В Москве резко увеличилось количество ДТП из-за погоды, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. Число аварий на дорогах сегодня почти в два раза больше, чем в обычный день.

«Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине»,— отметили в ЦОДД. Водителям еще раз порекомендовали не ездить на летней резине.

Пробки в Москве вечером достигали девяти баллов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации ситуация улучшилась — семь баллов.

О том, как ГИБДД контролирует дорожную сеть в осенне-зимний период, читайте в материале “Ъ” «У дороги нет плохой погоды».