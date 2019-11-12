Деньги за отходы не довезли до полигона

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с вывозом мусора в Бийске: в городе с понедельника действует режим ЧС в связи с риском ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Власти Бийска, считают, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецобслуживание-Центральное» не справляется с вывозом отходов. В свою очередь, компания объясняет сбои в работе судебными тяжбами с мусорным полигоном, который сократил вдвое норму мусоровозов в сутки из-за долгов регоператора в 7,8 млн руб. Депутаты гордумы предлагают расторгнуть договор с компанией.

В Бийске с понедельника действует режим ЧС в связи с мусорным коллапсом. Режим введен для предотвращения ситуации по ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе администрации Бийска: «Региональный оператор ООО "Спецобслуживание-Центральное" не в полном объеме вывозит мусор с контейнерных площадок. Компания находится в процессе судебных разбирательств с другим участником рынка — мусорным полигоном (ООО "Спецобслуживание плюс".— “Ъ”). В результате город зарастает мусором». «Организована проверка по сообщениям в СМИ о проблемах с уборкой мусора в городе,— сообщили “Ъ” в прокуратуре Алтайского края.— По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

По данным бийских властей, управлению ЖКХ рекомендовано заключить договоры на вывоз мусора с другими транспортными предприятиями. Какой объем средств предусмотрен в городском бюджете на эти цели, в администрации не уточнили. «Мусор вывозится с семи крупных контейнерных площадок, расположенных вблизи социальных объектов, жилых домов. В понедельник было убрано две площадки, вывезено более 40 тонн мусора. Работа продолжается»,— сообщили в мэрии. Режим ЧС будет действовать до 13 ноября. По данным администрации, в ближайшее время в правительстве региона состоится совещание с участием всех сторон, на котором планируется выработать механизмы, которые позволят не допустить повторения ситуации. «Мы надеемся, что вопрос решится. Это не дело администрации города брать на себя чужие функции по вывозу твердых коммунальных отходов»,— сказали в пресс-службе мэрии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин назвал решение властей Бийска о введении режима ЧС непопулярным, но верным: «Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействий регионального оператора». По его словам, на случай неблагоприятного развития ситуации реформой по обращению с отходами была предусмотрена возможность для региональных властей вводить временные модели оказания услуг. «В данном случае до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия действительно могут привести к мусорному коллапсу»,— сказал министр. Он отметил, что недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения, отметил Дмитрий Кобылкин.

Директор компании «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов сообщил “Ъ”, что мусорный полигон с октября ввел для регоператора ограничение с 35–40 до 20 машин с ТКО в сутки. «Согласно расчетам по установленному тарифу (37 руб. с человека) и санитарным нормам, мы должны подъезжать к контейнерным площадкам раз в сутки. Однако, учитывая, что в городе нет достаточного количества контейнерных площадок и мусорных баков, мы подъезжали два раз в сутки, неся при этом убытки около 2 млн руб. ежемесячно. Сейчас с учетом ограничений на въезд на полигон, мы подъезжаем к контейнерным площадкам раз в сутки. Вопрос в доукомплектовке баками площадок»,— сказал Алексей Щербатов. Он подчеркивает, что установка дополнительных баков — обязанность муниципалитета и управляющих компаний. По данным господина Щербакова, разногласия с полигоном связаны с вопросами учета ТКО:

«Полигон предъявляет нам, что мусоровоз везет 17 тонн мусора, тогда как у него грузоподъемность 10 тонн. Мы с их оценкой объема мусора не согласны и переплачивать за несуществующие объемы не намерены. Сейчас эти вопросы рассматриваются в суде».





Судебное заседание назначено на 19 ноября.

В ООО «Спецобслуживание плюс» сообщили, что ограничение на въезд грузовиков регоператора введено 26 октября в связи с его задолженностью перед полигоном. На 1 ноября 2019 года регоператор признает за собой долг по услугам захоронения мусора 7,8 млн руб., это долг более чем за четыре месяца, рассказала “Ъ” заместитель директора «Спецобслуживания плюс» Олеся Тырышкина: «Население — самый незащищенный участник этих правоотношений, притом что собираемость платы за услуги регоператора в городе, по официальным данным, около 86%, или 7,5 млн руб. в месяц. Плата за полигон — около 2 млн руб. в месяц, но до полигона эти средства не доходят. Чтобы население не ущемить, было рассчитано, что 20 мусоровозов будут привозить мусор от города в прежнем режиме, а остальные — по предварительной оплате».

Дмитрий Кобылкин поручил «Российскому экологическому оператору» совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий в Бийске полигон, «который отказывается работать на условиях реформы». Также министр направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения о недопустимости остановки вывоза твердых коммунальных отходов по вине региональных операторов.

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Прокурор Бийска Эдуард Финк вынес предписание владельцу полигона об устранении нарушений, которые ухудшают санитарно-эпидемиологическое состояние города. Руководителю регоператора объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Депутаты городской думы Бийска готовят обращение в минстрой Алтайского края с предложением расторгнуть договор с регоператором «Спецобслуживание-Центральное». Об этом “Ъ” сообщил член комитета думы города по ЖКХ и транспорту Николай Белозеров. «Никаких действий регоператор не совершает, мусор из города как не вывозился, так и не вывозится,— сказал господин Белозеров.— Полигон всех пускает, но за это надо платить».

Оксана Павлова, Новосибирск