Запах подмосковной свалки достиг Страсбурга

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы россиян на мусорный полигон «Алексинский карьер» в подмосковном Клину, указывая, в частности, на ущемленное право на уважение их личной и семейной жизни. Это первый случай коммуникации жалоб россиян на свалки и третье дело, принятое к рассмотрению в Страсбурге, касающееся экологических проблем в России. Суд задал правительству РФ ряд вопросов, в том числе относительно дальнейшей судьбы полигона и устранения выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарного законодательства со стороны эксплуатирующей организации.

Как стало известно “Ъ”, Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал 14 жалоб россиян по поводу мусорного полигона «Алексинский карьер» (эксплуатирует ООО «Комбинат») в 4 км от подмосковного Клина. Это первое принятое к рассмотрению дело за всю историю участия России в ЕСПЧ, касающееся свалок, и третья коммуникация жалоб россиян на экологические проблемы.

Как ранее сообщал “Ъ”, полигон «Алексинский карьер» был открыт в 1993 году, изначально он принимал мусор Клинского района, но с 2013-го на свалку стали свозить отходы из Москвы (см. “Ъ” от 7 апреля 2018 года). Летом 2016 года жители Клина и близлежащих деревень стали ощущать неприятный запах — с тех пор жители выходят на митинги с требованием закрыть свалку. Обращению в Страсбург предшествовали судебные тяжбы с требованием о закрытии полигона в России. Так, в 2017 году Клинский городской суд постановил, что местный житель, подавший иск о возмещении ущерба, не представил необходимых доказательств. Московский областной суд, а затем Верховный суд оставили это решение в силе. В 2017 году Роспотребнадзор нашел у эксплуатирующей компании ООО «Комбинат» многочисленные нарушения СанПиН. Надзорное ведомство указало на «захламление откосов полигона летящими полиэтиленовыми пакетами», «складирование мусора за пределами рабочей карты полигона», невозможность создания санитарно-защитной зоны, отсутствие системы сбора фильтрата, недостаточную изоляцию грунтом, а также отсутствие регулярного контроля. Тогда Клинский городской суд приостановил работу полигона до устранения нарушений, однако в тот же день эксплуатирующая компания ходатайствовала о приостановлении исполнения административного взыскания, судьи удовлетворили это ходатайство.

Десять клинчан пожаловались в ЕСПЧ на то, что дальнейшая эксплуатация полигона нарушает право на уважение их личной и семейной жизни, а также на «отсутствие эффективных внутренних средств правовой защиты в отношении их жалоб». Жители жалуются и на ограничение свободы мирных собраний, поскольку за организацию или участие в протестных митингах получили административные штрафы. Отметим, согласно территориальной схеме обращения с отходами Московской области, полигон продолжит работу до конца ее действия, то есть до 2030 года.

«Вероятная компенсация — это приятно, но она не является основной целью подачи жалоб,— говорит “Ъ” один из заявителей Алексей Котов.— ЕСПЧ является правовым инструментом, который поможет добиться признания нарушений хотя бы на международном уровне и в конечном итоге добиться закрытия свалки. А что еще делать, если ответственные за это чиновники лишь выражают удивление фактам перегрузки свалки, превышениям ПДК и расположению свалки в подлетной зоне действующего аэродрома Клин-5?»

ЕСПЧ задал ряд вопросов российским властям, в том числе о том, были ли предоставлены эффективные средства правовой защиты в России и исчерпали ли их заявители; имело ли место вмешательство в право заявителей на уважение их личной и семейной жизни из-за соседства с действующим полигоном. Кроме того, суд просит правительство РФ уточнить, были ли устранены нарушения санитарного законодательства ООО «Комбинат», планируются ли мероприятия по очистке свалки, а также какова ее дальнейшая судьба.

«Этот процесс связан не только с протестами, но и со способностью государства обеспечить соблюдение экологических норм,— говорит глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев, который представляет заявителей в ЕСПЧ.— Нарушений у оператора свалки мы насчитали около двух десятков». По мнению господина Коротеева, в случае выигрыша дела в ЕСЧП общество сможет требовать конкретных мер от госорганов по соблюдению законодательства и права на благоприятную окружающую среду.

Отметим, Страсбургский суд коммуницировал дело оперативно: первая жалоба была отправлена в 2018 году. Для сравнения, жалобу 22 жителей Липецка на деятельность промышленных предприятий в городе ЕСПЧ принял к рассмотрению лишь спустя десять лет (см. “Ъ” от 23 апреля) после подачи.

Анна Васильева