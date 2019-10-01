Мусор учат жить раздельно

Через три месяца в Москве должен заработать тотальный переход на раздельный сбор мусора. С 1 января 2020 года в каждом дворе должен появиться дополнительный синий контейнер для вторсырья; их уже устанавливают в районах. Баки будут вывозить каждые день-два, перерабатывающие мощности, по словам компаний-операторов, к приему сырья готовы, а за информацию о сваливании водителями техники мусора в одну кучу обещали вознаграждение. Участники рынка говорят, что горожане мало информированы о реформе, и предлагают стимулировать их особыми тарифами. В столичной мэрии заверяют, что тарифы останутся неизменны, но и мусоропроводы в домах заваривать не будут.

Постановление №734 правительства Москвы, по которому к 31 декабря во дворах должны появиться новые емкости для вторсырья (пластик, стекло, бумага, картон и металлические банки), а город перейдет на систему раздельного сбора мусора, принято в июне 2019 года. Контейнеры уже ставят. В компании «Эколайн» (обслуживает центр и север столицы) заверили, что к концу сентября синие баки появились на 1 тыс. из 3 тыс. площадок (в том числе в Тверском, Беговом, Красносельском и Савеловском районах). В «Спецтрансе» контейнеры поставили в Покровском-Стрешневе и Митино, пообещав оснастить все дворы (1,5 тыс. баков) «на месяц раньше срока». В «МКМ-Логистике» (обслуживает запад и юго-запад города) оборудовали емкостями 490 из 2,9 тыс. площадок. В «Хартии» завершили работы в Алтуфьево и приступили к Отрадному; в «МСК-НТ» (обслуживает юго-восток города и Зеленоград) поставили баки в Лефортово, Южнопортовом и Нижегородском районах. По требованию мэрии на синих контейнерах должна присутствовать надпись «Вторсырье». Баки для остального мусора перекрашивают в серый цвет и наносят надпись «Смешанные отходы». Те же цветовые гаммы и надписи должны иметь мусоровозы. В «Спецтрансе» сказали, что потратят на реформу 75 млн руб., в основном на закупку «синих» мусоровозов. В остальных операторах траты не конкретизировали, но согласились, что главные затраты — это новая техника.

Ежегодно Москва производит 8 млн тонн отходов (11% мусора всей РФ). В 2016 году 77,5% бытовых отходов отправлялось на полигоны, 13,3% обезвреживалось, а перерабатывалось 9,2%. В правительстве Московской области в 2012 году сообщали, что мусор столичного региона на 21,5% состоит из пищевых отходов, на 17% из бумаги, на 15,4% из стекла, на 13% из пластика, на 2% из металлолома. Так, в баки для вторсырья может пойти около 47% мусора. С 2014 года отходы в Москве собирают и утилизируют пять операторов; с ними заключены контракты на 15 лет (на сумму от 12,4 млрд до 42,6 млрд руб.). Операторы должны были построить объекты по переработке отходов мощностью не менее 218 тыс. тонн в год.

В «Хартии», «Спецтрансе» и «МСК-НТ» заверили, что синие баки будут вывозиться ежедневно. В «Эколайне» и «МКМ-Логистике» вторсырье будут забирать раз в два дня, «так как на него не распространяются требования СанПиН». Во всех компаниях заверили в готовности мощностей для переработки. Так, «Эколайн» запустил завод по сортировке 24 компонентов вторсырья, его мощности использует и «МКМ-Логистика». В «МСК-НТ» заверили, что сортировочные заводы в Москве рассчитаны на прием вторсырья в «объемах, значительно превышающих нынешние показатели». В «Эколайне» сказали, что перерабатывающая отрасль в РФ испытывает 30-процентный дефицит вторсырья.

В «Эколайне» назвали недостаточную информированность населения одной из главных проблем кампании. В «МСК-НТ» рассказали, что жители уже выбрасывают несортированные отходы в новые контейнеры для вторсырья, а также ломают и поджигают баки. «Начать разделять отходы многим мешают сомнения, зачастую необоснованные»,— добавили в «Эколайне», сказав, что «активная просветительская работа» станет залогом успеха реформы. «Одним из известных демотиваторов» в столичном департаменте ЖКХ назвали слухи в соцсетях о том, что «в один мусоровоз сгружаются раздельно собранные и смешанные отходы». В «Эколайне» даже объявляли вознаграждение в 5 тыс. руб. за фото- или видеодоказательства этого явления, но пока их и не получили. В «Спецтрансе» не зафиксировали с июля 2019 года случаев сваливания содержимого разных баков в один мусоровоз. «Ценное вторсырье — источник доходов компании»,— пояснили там. В «Хартии» проблемами считают недостаточную емкость контейнерных площадок для установки новых баков и навалы мусора вокруг контейнеров.

В «Спецтрансе» заявляют, что стимулировать граждан сортировать отходы могут дифференцированные тарифы на вывоз мусора, «когда вывоз несортированных отходов стоит больше, а отсортированных — в разы меньше». Впрочем, в столичном департаменте ЖКХ подчеркнули, что тарифы останутся неизменными. Вместе с тем не будет и «негативного стимулирования, вроде штрафов или заваривания мусоропроводов». «В первую очередь в планах усилить информационное просвещение»,— добавили в мэрии.

В отношениях с операторами функции чиновников пока свелись к рассылке в июле этого года бренд-бука (есть у “Ъ”) с правилами оформления контейнеров и мусоровозов: помимо серой и синей цветовой гаммы в документе говорится о листовках и пиктограммах отходов на баках и автомобилях. В столичном департаменте ЖКХ сказали, что до конца года скорректируют территориальную схему обращения с отходами, а также запишут в нормативных актах требования к операторам по разделению потоков мусоровозов и обработке отсортированного мусора. В «Эколайне» посетовали, что средств от продажи вторсырья не хватает на покрытие расходов. В «Хартии» сказали, что о компенсации затрат на внедрение новой системы можно будет говорить лишь после подписания дополнительного соглашения с мэрией. В столичном департаменте ЖКХ сообщили, что эти соглашения заключат к 1 января 2020 года, подчеркнув, что сумма контрактов с операторами не изменится. Ранее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский заявлял, что власти направят на внедрение новой системы 3,7 млрд руб.

Александр Воронов, Анна Васильева