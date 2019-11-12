Астраханский прокурор изучит уголовные дела местных врачей

Прокурор Астраханской области Александр Лычагин проверит законность судебных решений в отношении осужденных в регионе врачей Александра Шишлова и Константина Сергина. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры РФ «Эфир».

По словам господина Куренного, Совет по правам человека при президенте РФ попросил разобраться в объективности уголовного преследования врачей. Глава надзорного органа региона будет исследовать дела по поручению Генпрокуратуры. «Поскольку прокурором Астраханской области решения о законности и обоснованности судебных постановлений в отношении Шишлова и Сергина еще не принимались, в настоящий момент ему поручено провести соответствующие проверки, они еще не завершены. Как только они подойдут к завершению и мы получим их итоги, мы их предадим гласности»,— заявил Александр Куренной.

Нейрохирург Константин Сергин признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к двум годам и 11 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение полутора лет, но освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности. По версии следствия, в мае 2019 года он не провел операцию ребенку и продолжал консервативное лечение, в результате чего ребенок умер.

Психиатр Александр Шишлов в июне этого года был приговорен к двум годам колонии-поселения по статье «халатность, повлекшая смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как писал “Ъ”, в 2011 году житель Астраханской области Михаил Елинский был признан виновным в убийстве продавщицы. Судебная экспертиза признала Елинского невменяемым, и суд направил его на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу. Через пять лет мужчину перевели в психиатрическую больницу Астрахани, одним из его врачей был Александр Шишлов. Через год наблюдений клинико-экспертная комиссия больницы приняла решение перевести пациента на амбулаторное лечение, под наблюдение родственников. Мужчина покинул стационар 5 июля 2017 года, а 19 сентября напал с ножом на свою племянницу, ранил ее, затем убил ее полуторагодовалую дочь — нанес 25 ударов ножом.

О том, как медики попросили президента взять на контроль дело Александра Шилова,— в публикации “Ъ” «Врачи обратились за помощью психиатру».

Сергей Петунин, Саратов