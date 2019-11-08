Ни лечить, ни выписать

Суд после повторного рассмотрения дела вынес приговор врачу Астраханской психиатрической больницы Ольге Андроновой, обвиненной в халатности. Психиатр приняла решение о госпитализации пациентки, доставленной в медучреждение на скорой помощи в возбужденном состоянии. Ранее по той же статье в Астрахани был осужден психиатр Александр Шишлов. Он был признан виновным в том, что освободил от принудительной госпитализации пациента, который затем убил ребенка. В профсоюзе медработников “Ъ” сообщили, что профессиональное сообщество «в шоке»: «Врачи опасаются выписывать пациентов, потому что считают, что могут сесть, как Алексей Шишлов, а после случая с Ольгой Андроновой они будут бояться госпитализировать пациентов». Медики намерены выйти на митинг, чтобы высказать протест против судебных процессов в отношении врачей.

Кировский райсуд Астрахани признал психиатра ГБУ «Областная клиническая психиатрическая больница» Ольгу Андронову виновной в преступной халатности: по ее распоряжению пациентку в течение ночи насильно удерживали в медучреждении без имеющихся на то оснований (ст. 293 ч. 1 УК РФ). Поводом стал инцидент в ночь с 19 на 20 февраля 2016 года, когда в медучреждение на скорой помощи была доставлена пожилая пациентка. Неотложку вызвали ее дочери, которые заявили, что женщина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает убийством внукам. В сопроводительных документах скорой помощи значился синдромальный диагноз «аффективно-бредовый синдром».

После беседы дежурный врач поставила пациентке предварительный диагноз «параноидная шизофрения, аффективно-бредовый синдром» и оставила ее на лечении. Медикаментов пациентка не получала и за ночь успокоилась. Утром комиссия пришла к выводу, что женщина здорова, ее выписали из больницы. Однако пациентка пожаловалась в правоохранительные органы, и в феврале 2017 года в отношении Ольги Андроновой было возбуждено уголовное дело по ст. 128 ч. 2 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь). В декабре 2017 года суд Астрахани приговорил врача к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года (гособвинение просило назначить четыре года колонии общего режима). Госпожа Андронова обжаловала приговор, и Астраханский областной суд направил дело на дорасследование.

В мае этого года материалы поступили в суд в новой квалификации. Психиатру было предъявлено обвинение в преступной халатности. В итоге 6 ноября судья Екатерина Сокольская признала Ольгу Андронову виновной, назначив сто часов исправительных работ с запретом на работу в медицине в течение двух лет. Кроме того, удовлетворено требование потерпевшей о взыскании в ее пользу 500 тыс. руб. морального вреда. Поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье «Халатность» истек (составляет два года), госпожа Андронова была освобождена от наказания, однако должна возместить моральный ущерб.

Отметим, в той же астраханской больнице работал психиатр Александр Шишлов, признанный виновным в халатности за то, что выписал пациента. Врач был приговорен к двум годам колонии-поселения по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, в 2011 году житель Астраханской области Михаил Елинский был признан виновным в убийстве продавщицы. Признанный невменяемым господин Елинский был направлен на принудительное лечение в Волгоградскую психбольницу. Через пять лет мужчину перевели в клинику Астрахани, где одним из его врачей стал Александр Шишлов. Через год клинико-экспертная комиссия больницы приняла решение перевести пациента на амбулаторное лечение, под наблюдение родственников. Мужчина покинул стационар 5 июля 2017 года, а 19 сентября напал с ножом на свою племянницу, ранил ее, затем убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся 25 ударов ножом. В отношении доктора Шишлова, принимавшего решение о выписке пациента, было возбуждено уголовное дело. На процессе врач настаивал на том, что решение о направлении больного на амбулаторное лечение он принимал не единолично, а в составе комиссии, в которую также входили завотделением, замглавврача и главврач больницы. Затем решение комиссии утверждал суд. Однако следствие посчитало, что именно господин Шишлов «выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту».

Ольга Андронова говорит, что планирует обжаловать приговор. «Если Александр Шишлов пострадал за то, что выпустил пациента, после чего пострадали дети, я, наоборот, пыталась оградить детей от опасности. У меня на руках были два заявления от родственников пациентки, в которых были перечислены пятеро детей, которые могут пострадать от действий поступившей в приемное отделение женщины. Если бы я ее не поместила на стационар, я бы все равно ее не отпустила — передала бы ее полиции. Но у меня не было сомнений, что она психически нездорова»,— говорит госпожа Андронова. По ее словам, астраханские врачи опасаются работать в приемных отделениях: «Никто не хочет единолично принимать решения, за которые потом можно будет пострадать».

Глава астраханского отделения профсоюза медработников «Действие» Ксения Литвинова говорит, что медицинское сообщество «в шоке» от приговора Ольги Андроновой. «Врачи уже боятся работать,— подтверждает она.— Они опасаются выписывать пациентов, потому что считают, что могут сесть, как Шишлов. С другой стороны, после случая с Андроновой они будут бояться госпитализировать пациентов». По ее словам, местные медики собираются выйти на митинг, чтобы высказать протест против судебных процессов в отношении врачей.

Сергей Петунин, Саратов