Врачи обратились за помощью психиатру

Руководство Российского общества психиатров попросило президента РФ Владимира Путина взять на контроль ситуацию с астраханским психиатром Александром Шишловым. Ранее врач был приговорен к двум годам колонии из-за убийства, которое совершил его бывший пациент. По мнению общества психиатров, их коллега невиновен, а приговор «дискредитирует авторитет правоохранительной системы и судебных органов». В Следственном комитете России считают, что вина врача «полностью доказана».

Обращение правления Российского общества психиатров (РОП) к президенту Владимиру Путину было подготовлено на международном психиатрическом конгрессе в Санкт-Петербурге, рассказал “Ъ” член исполкома РОП Иван Мартынихин: «Прошло ежегодное собрание пленума, это порядка 200 человек, главных российских специалистов в этой области медицины». Они выразили озабоченность «тенденцией в работе следственных органов криминализировать работу врачей, рассматривать врачебные ошибки исключительно в рамках уголовного законодательства».

По итогам пленума руководство общества психиатров обратилось к президенту РФ с просьбой «дать поручения с тем, чтобы восстановить справедливость» в истории астраханского врача Александра Шишлова.

Ранее “Ъ” неоднократно рассказывал об этом деле. В 2017 году страдающий от шизофрении житель Астрахани Михаил Елинский впал в состояние психоза, убил племянницу и был застрелен полицейскими. Следователи установили, что мужчина в 2011 году уже совершил убийство и с тех пор находился на принудительном лечении. В начале 2017 года комиссия из трех врачей-психиатров после планового осмотра пришла к выводу, что состояние пациента улучшилось и оснований его удерживать в больнице нет. Мужчину перевели на амбулаторное лечение, под надзор районного психиатра и родственников. Вскоре пациент перестал принимать лекарства и впал в психоз, который закончился трагедией. СКР посчитал виновными в смерти девочки трех членов врачебной комиссии и возбудил дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Позже два старших по служебному положению медика дали показания, что лечащий врач Александр Шишлов «ввел их в заблуждение» в ходе осмотра. Господин Шишлов остался единственным подозреваемым; прокуратура дважды возвращала дело, но в итоге оно дошло до суда, который приговорил врача к двум годам колонии-поселения.

В обращении к президенту Путину руководство РОП называет приговор «вопиющим и не имеющем прецедента в российской судебной практике». «Несмотря на то что произошла ужасная трагедия, состава уголовного преступления здесь нет»,— говорится в письме президенту. Психиатры напоминают, что по закону пациент, даже совершивший убийство, не может «превентивно» содержаться в больнице пожизненно. «В случае наступления устойчивой ремиссии он подлежит выписке или переводу на амбулаторные условия. При этом всегда сохраняется риск совершения больным общественно опасных действий. Достоверно предсказать их вероятность психиатры не могут»,— объясняют врачи.

В обращении говорится, что врач Шишлов не совершал халатности — напротив, и он, и его коллеги «действовали в полном соответствии с должностными инструкциями и строго исполняли требования законодательства».

Психиатры пожаловались президенту, что приговор их коллеге «порождает атмосферу охоты на ведьм в белых халатах» и «дискредитирует авторитет правоохранительной системы и судебных органов». Схожие письма были направлены РОП в Генпрокуратуру и СПЧ.

Как рассказал “Ъ” психиатр Михаил Ландышев, дело Шишлова вызвало резонанс в медицинском сообществе, поскольку российские врачи «чувствуют себя незащищенными». По его словам, в соцсетях объявлен сбор средств для господина Шишлова: собрано уже более 420 тыс. руб., «причем деньги присылают врачи всех специальностей, не только психиатры». Адвокат осужденного медика Лев Иванов рассказал “Ъ”, что готовит кассационную жалобу на приговор и надеется, что ее рассмотрят уже через два-три месяца. В свою очередь, следственное управление СКР по Астраханской области не видит оснований для пересмотра дела: в заявлении на сайте ведомства утверждается, что «доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора».

Александр Черных