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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд отказал защите главы «Компании Усть-Луга» в изъятии доказательств, основанных на спецдекларации

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство защиты председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита об изъятии из уголовного дела доказательств, основанных на поданной предпринимателем декларации об амнистии капитала. Также судом отказано в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее прокурор заявил, что исключит специальную налоговую декларацию, раскрывающую истинные доходы господина Израйлита из списка доказательств. При этом суд отказал адвокатам бизнесмена в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию.

Глава «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в конце 2016 года по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту. Сам обвиняемый свою вину не признает.

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