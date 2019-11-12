Суд отказал защите главы «Компании Усть-Луга» в изъятии доказательств, основанных на спецдекларации

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство защиты председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита об изъятии из уголовного дела доказательств, основанных на поданной предпринимателем декларации об амнистии капитала. Также судом отказано в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее прокурор заявил, что исключит специальную налоговую декларацию, раскрывающую истинные доходы господина Израйлита из списка доказательств. При этом суд отказал адвокатам бизнесмена в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию.

Глава «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в конце 2016 года по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту. Сам обвиняемый свою вину не признает.