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Фото: Florence Lo / Reuters

Apple выйдет за пределы реальности

Насколько востребованными будут AR-устройства

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Apple собирается выпустить свои первые «умные» очки, которые будут использовать технологии дополненной реальности. По некоторым данным, их уже представили на закрытой презентации для сотрудников компании. Дополненная реальность или AR — это технология, накладывающая на окружение цифровые слои с информацией. В июле Apple получила патент на одно из таких устройств. На иллюстрации к документу пользователь держит гаджет перед собой как смартфон или планшет — так будет выглядеть гарнитура. По данным IT-портала The Information, она будет автономной, но довольно громоздкой для повседневного использования. А «умные» очки будут меньше, их можно носить в течение всего дня.


Слухи об амбициях Apple в сфере дополненной реальности ходят давно, но до сих пор неясно, насколько востребованными будут устройства, говорит главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Такие разговоры идут уже последние несколько лет. Есть очень много вариантов, предполагаемого дизайна очков. Более того, мы видим, как Apple последние два-три года показывает на своих презентациях приложения дополненной реальности, каждый раз акцентируя на этом внимание. При этом в жизни такими устройствами практически никто не пользуется. Это такая игрушка: взять телефон в руки и посмотреть сквозь него на здание, чтобы гаджет тебе подписал название и проложил маршрут. То же самое делает и Google, и другие компании — мы все это видим, но в жизни такими гаджетами практически никто из нас не пользуется. Второй момент — это автономность.

Как мы знаем, Google делала уже два вида таких очков, у Microsoft тоже есть похожая разработка, но все они работают катастрофически мало — максимум 60 мин, потому что не представляется возможным сделать огромный аккумулятор.



Пока нет идей относительно того, как это будет реализовано в 2020 или в 2023 году. Все высказывают очень много разных предположений, но, по сути, нужно ли человеку такое устройство, сейчас совершенно непонятно. Хотя в этом направлении есть много разработок и патентов, в том числе и у Apple».

Компания Google уже пыталась запустить очки с дополненной реальностью в массовое производство. Их устройство — Google Glass появилось на рынке весной 2014-го. Но всего через год продажи приостановили, чтобы доработать устройство. В итоге «умные» очки переориентировали на бизнес-сегмент. За несколько лет технология превратилась в удобный, но дорогой инструмент, отметила президент Российской ассоциации виртуальной и дополненной реальности Екатерина Филатова:

«В промышленном сегменте это инструкции для сборки оборудования или каких-то мелких деталей. Boeing их использует для конструирования самолетов. Такие очки помогают экономить и времени, и возможность работы с сотрудниками разного уровня. На станциях логистики это может быть, например, навигация по объектам на складе. Тем не менее если говорить о потребительском сегменте, то направление еще развивается. Бизнес себе может позволить, например, очки Magic Leap за $2 тыс., HoloLens, RealWear, стоимость которых уже $3-5 тыс., обычные люди нет. Такие гаджеты должны быть достаточно доступными для того, чтобы их покупали. Пока существующие очки позволяют ходить только внутри помещения без солнечного света и сильных бликов».

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Данных о предполагаемой стоимости AR-устройств от Apple пока нет. По данным СМИ гарнитура должна появиться на рынке в 2022 году, а «умные» очки в 2023.

Кирилл Абакумов


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