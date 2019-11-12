Apple выйдет за пределы реальности

Apple собирается выпустить свои первые «умные» очки, которые будут использовать технологии дополненной реальности. По некоторым данным, их уже представили на закрытой презентации для сотрудников компании. Дополненная реальность или AR — это технология, накладывающая на окружение цифровые слои с информацией. В июле Apple получила патент на одно из таких устройств. На иллюстрации к документу пользователь держит гаджет перед собой как смартфон или планшет — так будет выглядеть гарнитура. По данным IT-портала The Information, она будет автономной, но довольно громоздкой для повседневного использования. А «умные» очки будут меньше, их можно носить в течение всего дня.

Слухи об амбициях Apple в сфере дополненной реальности ходят давно, но до сих пор неясно, насколько востребованными будут устройства, говорит главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Такие разговоры идут уже последние несколько лет. Есть очень много вариантов, предполагаемого дизайна очков. Более того, мы видим, как Apple последние два-три года показывает на своих презентациях приложения дополненной реальности, каждый раз акцентируя на этом внимание. При этом в жизни такими устройствами практически никто не пользуется. Это такая игрушка: взять телефон в руки и посмотреть сквозь него на здание, чтобы гаджет тебе подписал название и проложил маршрут. То же самое делает и Google, и другие компании — мы все это видим, но в жизни такими гаджетами практически никто из нас не пользуется. Второй момент — это автономность.

Как мы знаем, Google делала уже два вида таких очков, у Microsoft тоже есть похожая разработка, но все они работают катастрофически мало — максимум 60 мин, потому что не представляется возможным сделать огромный аккумулятор.

Пока нет идей относительно того, как это будет реализовано в 2020 или в 2023 году. Все высказывают очень много разных предположений, но, по сути, нужно ли человеку такое устройство, сейчас совершенно непонятно. Хотя в этом направлении есть много разработок и патентов, в том числе и у Apple».

Компания Google уже пыталась запустить очки с дополненной реальностью в массовое производство. Их устройство — Google Glass появилось на рынке весной 2014-го. Но всего через год продажи приостановили, чтобы доработать устройство. В итоге «умные» очки переориентировали на бизнес-сегмент. За несколько лет технология превратилась в удобный, но дорогой инструмент, отметила президент Российской ассоциации виртуальной и дополненной реальности Екатерина Филатова:

«В промышленном сегменте это инструкции для сборки оборудования или каких-то мелких деталей. Boeing их использует для конструирования самолетов. Такие очки помогают экономить и времени, и возможность работы с сотрудниками разного уровня. На станциях логистики это может быть, например, навигация по объектам на складе. Тем не менее если говорить о потребительском сегменте, то направление еще развивается. Бизнес себе может позволить, например, очки Magic Leap за $2 тыс., HoloLens, RealWear, стоимость которых уже $3-5 тыс., обычные люди нет. Такие гаджеты должны быть достаточно доступными для того, чтобы их покупали. Пока существующие очки позволяют ходить только внутри помещения без солнечного света и сильных бликов».

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Данных о предполагаемой стоимости AR-устройств от Apple пока нет. По данным СМИ гарнитура должна появиться на рынке в 2022 году, а «умные» очки в 2023.

Кирилл Абакумов