Виртуальная реальность становится осязаемой

Швейцарские ученые изобрели искусственную кожу. Устройство из силикона и нескольких датчиков позволит передавать ощущения из виртуальной реальности. Новый девайс — это небольшая и гибкая накладка на палец. Она вибрирует и тем самым имитирует прикосновения. По словам ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, искусственную кожу можно растянуть и она примет форму запястья.

Технологию можно использовать не только в VR-индустрии, но и, например, в медицине и образовании, считает президент ассоциации виртуальной и дополненной реальности Екатерина Филатова: «С одной стороны, это формат игровой индустрии, который передает ощущения. Этот формат может уйти в киберспорт. В части бизнеса, например, есть костюмы с обратной связью. Вы надеваете их как водолазный костюм, и они дают вам небольшие разряды тока. Сейчас идут исследования по применению технологии в образовательных целях, например, для обеспечения промышленной безопасности на производстве.

Помимо того, что виртуальная реальность дает картинку, такой формат искусственной кожи или костюма дает почувствовать действительность на физическом уровне.

Если это пожар, то чувствуете нагревание, если ток или взрыв, или удар, то у человека физическое ощущение того, что он находится прямо в этой ситуации. С другой стороны, обширные исследования идут в направлении медицины реабилитации».

Общий объем мирового рынка виртуальной реальности сейчас не превышает $2,5 млрд, отмечают эксперты. Большие средства вкладываются в разработку устройств, которые бы передавали тактильные ощущения, но, по словам основателя компании Fibrum Ильи Флакса, ни одна из компаний пока не представила готовый продукт: «Кейсов было много, но, к сожалению, таких прикладных, удобных, понятных, вызывающих эмоции я еще не встречал. Все, что я тестил, было, скорее, таким ранним прототипом, который лишь частично передавал ощущения. Кейс с виртуальной кожей — идея достаточно интересная, это не перчатка, которая является все же таким носимым девайсом, а какой-то более тактильный элемент, текстура. Компания думает, как реализовать то, что три-четыре года назад еще было невозможным».

После успешных испытаний искусственной кожи швейцарские ученые собираются создать костюм для приложений в виртуальной реальности.

Виктория Феофанова