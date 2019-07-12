Smartavia открыла регулярные рейсы в Ереван

Авиакомпания Smartavia открыла регулярное воздушное сообщение с Арменией. Первый полет в столицу этой страны — город Ереван — из аэропорта Пулково состоялся 11 июля, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Полеты в Ереван из Петербурга будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. На маршруте будут эксплуатироваться авиалайнеры Boeing 737 NG в компоновке full-economy class.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в летнем расписании Smartavia также появятся рейсы из Пулково в Баку.