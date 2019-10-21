Фигуранту «московского дела» Чирцову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест участнику несогласованной протестной акции 27 июля в Москве Никите Чирцову до 27 января. Ранее его заключили под стражу до 2 ноября по обвинению в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

«Суд счел ходатайство следствия о продлении ареста Чирцову законным и обоснованным, подлежащим удовлетворению», — объявила судья Юлия Сафина (цитата по ТАСС).

Никиту Чирцова задержали в Минске, куда он отправился после акции протеста 27 июля. Белорусские власти обязали его покинуть страну, в Москву господин Чирцов прилетел самостоятельно. После его арестовали на два месяца. По версии следствия, на акции 29 июля Никита Чирцов толкнул сотрудника Росгвардии, чем причинил ему физическую боль.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несогласованный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участков летних протестов получили реальные сроки.

Подробнее об акции 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.