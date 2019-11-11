Доценту СПбГУ Соколову предъявлено обвинение в умышленном убийстве

Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ ( умышленное причинение смерти). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

Напомним, что сегодня Октябрьский районный суд Петербурга отправил Соколова под стражу до 8 января. Защита намерена обжаловать это решение. Во время заседания доцент заявил о раскаянии в содеянном.

Доцент СПбГУ Олег Соколов, преподаватель кафедры истории Нового и Новейшего времени, был извлечен утром 9 ноября из реки Мойки во время попытки утопить части тела жертвы — свой сожительницы Анастасии Ещенко.

Как сообщил Соколов в ходе допроса, 7 ноября он поссорился с Анастасией Ещенко и застрелил ее. Затем решил избавиться от улик.

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербургский доцент реконструировал убийство»