Экс-супруга Цеповяза Наталия Стришняя вышла из комы

Обвиняемая в вымогательстве бывшая супруга осужденного участника «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришная вышла из комы, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ее адвоката Андрея Ригерта. Сейчас женщина находится на лечении в реанимации Кущевской районной больницы, куда попала накануне начала рассмотрения ее дела в суде.

«Наталья Стришная продолжает находиться в отделении интенсивной терапии районной больницу, куда была доставлена в состоянии комы. Сегодня она из комы вышла. Какие-либо другие подробности о состоянии ее здоровья сообщить не могу»,— передает издание слова господина Ригерта.

Госпожа Стришняя была доставлена в реанимацию в состоянии комы после попытки суицида вечером 5 ноября.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело против Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего было возбуждено в июле этого года по заявлению предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка, который пожаловался в правоохранительные органы на угрозы и вымогательство со стороны экс-супруги Вячеслава Цеповяза, а также ее брата Ивана Стришнего. Сразу после возбуждения дела обвиняемые были помещены в СИЗО, однако в середина октября суд изменил Наталье Стришней меру пресечения на домашний арест. При этом между Натальей Стришней и ее экс-супругом, отбывающим наказание в Омской области, проходили переговоры о судьбе семейного имущества (после ареста Вячеслава Цеповяза принадлежавшее ему сельхозпредприятие «Слава Кубани» перешло его супруге, которая затем оформила развод и поменяла фамилию). Вячеслав Цеповяз через своих представителей настаивал на том, что активы перешли к его супруге незаконно. В середине ноября спор между бывшими супругами должен рассмотреть Кущевский районный суд.

Подробнее об уголовном деле Натальи Стришней — в материале “Ъ-Юг” «Бывшую жену “цапковского” вернули к давнему вымогательству»

Дарья Голякова