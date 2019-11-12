Superjob назвал самые востребованные ИТ-профессии в 2020 году

В числе наиболее востребованных работников в ИТ-сфере в 2020 году будут разработчики операционных систем iOS и Android, дизайнеры UI/UX (пользовательского опыта и интерфейса) и специалисты по QA (Quality Assurance, контроль качества продукта), сообщили ТАСС в пресс-службе портала Superjob. Средняя зарплата этих работников будет варьироваться от 90 тыс. до 150 тыс. руб., прогнозируют эксперты.

Как рассказали в Superjob, конкурс на вакансию разработчиков iOS и Android очень низок — менее двух человек на место. Средняя зарплата по Москве составляет 140–150 тыс. руб., зарплатный максимум — 300 тыс. руб.

Конкурс на должность UI/UX-дизайнеров составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве — 115–125 тыс. руб., максимально такие дизайнеры могут получать 250 тыс. руб.

На вакансии для специалистов по QA в среднем приходится также по 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве достигает 90–100 тыс. руб., зарплатный максимум — 250 тыс. руб.

В Superjob также прогнозируют рост спроса на аналитиков данных, чьи услуги также востребованы в финансовых организациях и компаниях сферы продаж. «Соотношение числа вакансий и резюме в данном сегменте составляет 1 к 4,5. Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков Big Data: средний заработок по Москве — 150–160 тыс. руб., зарплатный максимум — 250 тыс. руб.»,— добавили в пресс-службе.

По данным Superjob, в 2019 году наиболее востребованными в ИТ-сфере по номинальному числу вакансий стали: разработчики iOS, разработчики Android со знанием языка Kotlin, системные администраторы Windows и Unix, программисты Python, программисты JavaScript, UI/UX-дизайнеры. Также растет спрос на разработчиков на языке Go.

Ранее Минтруд назвал самые высокооплачиваемые вакансии России. По информации ведомства, наиболее высокооплачиваемой вакансией является позиция механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

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