Минтруд назвал самые высокооплачиваемые вакансии России

Наиболее высокооплачиваемой вакансией в России является позиция механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. В документе Министерства труда и социальной защиты, на который ссылается газета «Известия», сказано, что кандидатам на эту должность работодатели готовы предложить 430 тыс. руб. в месяц.

При этом директор Рыбного союза России Сергей Гудков сообщил газете, что средний доход механиков в отрасли, как правило, не превышает 200 тыс. руб. По его словам, 430 тыс. руб. в месяц работодатель может предложить только в случае особой необходимости.

Вторую строчку рейтинга наиболее высокооплачиваемых вакансий разделили позиции пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Работодатели готовы предложить специалистам по 330 тыс. руб.

Также в десятку самых высокооплачиваемых вакансий в январе-июле вошли: коммерческий директор в сфере торговли и заведующий гостиницей (по 290 тыс. руб.), программист в отрасли нефтегазовой промышленности (270 тыс. руб.), спортсмен-инструктор (250 тыс. руб.), шеф-повар (230 тыс. руб.), машинист горных выемочных машин (225 тыс. руб.) и сварщик (210 тыс. руб.).