Рынку труда не хватает рук

В большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала — девять из топ-10 самых дефицитных профессий относятся к «синим воротничкам»: сварщики, слесари, грузчики, сборщики. Но при этом в целом по стране рейтинг «дефицитности» возглавляют врачи — их не хватает в 64 из 75 проанализированных регионов. В условиях снижения численности рабочей силы, низкой безработицы и слабого экономического роста обсуждаемое сейчас внедрение четырехдневной рабочей недели может только еще больше обострить дефицит работников, предупреждают эксперты.

В среднем россияне испытывают все меньше тяги к физическому труду, следует из исследования компании HeadHunter. Ее эксперты составляют так называемый hh.индекс — показатель отношения числа резюме к количеству вакансий. Лидером спроса работодателей оказалась профессия шлифовальщика (100 вакансий на три резюме, hh.индекс равен 0,03), также на вершине списка фасовщик, швея и оператор станков (с индексом по 0,2).

Впрочем, если говорить о массовых профессиях, то здесь в разрезе регионов в наибольшем дефиците оказались врачи: их нехватка ощущается в 64 из 75 попавших в исследование регионов. На втором и третьем месте — профессии сварщика и слесаря (28 и 27 регионов соответственно). У Москвы и Санкт-Петербурга своя специфика, там нужны специалисты, связанные с бизнесом и IT (ERP-консультант в Москве и CRM-специалист в Санкт-Петербурге).

В целом на рынке на одну вакансию приходятся 5,6 резюме. При этом по степени востребованности госслужба (8,7 резюме на одну вакансию) уже догнала сферу искусства (8,8 претендентов на место).

Ситуация с нехваткой рабочих рук никак не укладывается в концепцию перехода на четырехдневную рабочую неделю, которая сейчас активно обсуждается. Как отмечается в очередном выпуске мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС, в условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы (Росстат сообщил, что численность безработных в августе 2019 года опустилась до нового исторического минимума в 4,3%) и снижающейся численности рабочей силы в России «скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени». Эксперты считают, что переход на «четырехдневку» без снижения зарплат возможен «лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы».

В РАНХиГС отмечают, что представления о большой продолжительности рабочего времени в России не соответствуют данным статистики. В России максимальная продолжительность рабочей недели равна 40 часам (для некоторых категорий работников — меньше). Это соответствует стандартам большинства развитых стран мира, в развивающихся же государствах этот показатель выше, обычно — 48 часов в неделю. Минимальное количество дней отпуска в России (20 рабочих дней) соответствует уровню стран Европы, но значительно выше, чем, например, в Турции (12 рабочих дней), Японии (восемь) и Китае (пять дней). Помимо длинных отпусков большое количество работников имеет право на дополнительный отпуск, например, занятые на вредных производствах и работающие в районах Крайнего Севера. Наконец, в России 14 праздничных дней в году, что существенно больше, чем в большинстве развитых стран.

Татьяна Гришина