Задержанная за неповиновение сотрудникам ДПС в Краснодаре адвокат госпитализирована

В Краснодаре адвокат Алена Миргородская попала в больницу после инцидента с сотрудниками дорожно-патрульной службы накануне. По ее словам, полицейские выбили стекло в ее машине и заковали ее саму в наручники. По версии полицейских, во время проверки документов женщина-водитель включила стеклоподъемник и боковым стеклом зажала руку патрульного, который из-за этого был вынужден применить силу.

Во время составления протокола по административной статье о неповиновении требованию сотрудника полиции госпоже Миргородской стало плохо, она вызвала скорую помощь. По словам ее защитника Алексея Аванесяна, на фоне стресса у женщины случился нервный срыв. Алена Миргородская была госпитализирована в одну из краснодарских больниц.

Вслед за скорой помощью в больницу приехали сотрудники ДПС, которые намеревались доставить адвоката в камеру для административно задержанных. Господин Аванесян пояснил, что полицейские составили постановление о доставлении, объяснив это тем, что в отношении женщины было применено спецсредство — наручники. Узнав, что Алена Миргородская помещена в стационар, полицейские уехали.

Защита Алены Миргородской обратилась в управление СКР по Краснодарскому краю с заявлением о совершении сотрудниками МВД преступления по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

Адвокат Миргородская является одним из защитников адвоката Михаила Беньяша в громком судебном процессе о нападении на сотрудников полиции. Также она участвовала в защите сотрудников УВД по Туапсинскому району, которых обвинили во взятке.

Анна Перова, Краснодар