В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Краснодаре задержали адвоката Алену Миргородскую. По ее словам, полицейские выбили стекло в ее машине и заковали женщину в наручники. В полиции утверждают, что женщина скрылась с места нарушения правил дорожного движения, была вновь остановлена, после чего попыталась защемить руку инспектора ДПС с помощью стеклоподъемника.

Адвокат Миргородская является одним из защитников адвоката Михаила Беньяша в громком судебном процессе о нападении на сотрудников полиции. Также она участвовала в защите сотрудников УВД по Туапсинскому району, которых обвинили во взятке.

Об обстоятельствах задержания “Ъ” рассказал Михаил Беньяш, к которому обратилась госпожа Миргородская. По его словам, сегодня утром женщина ехала по одной из улиц Краснодара, ее подрезала машина ДПС, после чего адвокат остановилась. «Алена Миргородская передала документы сотруднику полиции, опустив стекло, но он начал это стекло выламывать, открыл дверцу, вытащил женщину из машины и застегнул на ней наручники»,— рассказал “Ъ” адвокат Беньяш.

В пресс-службе ГУ МВД “Ъ” пояснили, что автомобиль под управлением женщины двигался по улице с односторонним движением во встречном направлении. «В ходе общения с госавтоинспектором гражданка скрылась с места остановки и была задержана в результате непродолжительного преследования»,— уточнили в полиции. «Водитель не реагировала на неоднократные требования сотрудников ДПС передать документы, а затем, используя стеклоподъемник, женщина зажала боковым стеклом своей машины кисть руки инспектора ДПС. Учитывая сложившиеся обстоятельства, сотрудники полиции приняли решение разбить стекло и провести задержание правонарушительницы». В отношении женщины были применены наручники.

Сейчас в отношении Алены Миргородской оформляются два протокола — за нарушение правил дорожного движения и за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Анна Перова, Краснодар