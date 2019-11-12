День шопинга устанавливает рекорды Как Alibaba стала лидером по объему продаж за один день

1 млрд за 68 секунд — Alibaba Group вновь бьет рекорды по продажам за один день. По итогам акции «Всемирный день шопинга» китайская компания продала товаров на сумму больше $38 млрд. Это даже выше выручки американской Amazon за четвертый квартал. Год назад Alibaba через свою площадку AliExpress выручила чуть больше $30 млрд по всему миру. Окончательные итоги кампании только предстоит подвести, так же как и российским онлайн-ритейлерам, которые принимали участие в акции. Но эксперты не сомневаются, что и в России продажи будут рекордные. Подробности у Владислава Викторова.

В прошедший Всемирный день шопинга выручка Alibaba Group росла в геометрической прогрессии. Всего чуть больше чем за минуту компания получила первый $1 млрд, а через час — $12 млрд. Уже традиционно на площадке AliExpress чаще всего покупали смартфоны — в лидерах Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro.

Окончательные итоги акции Alibaba представит 13 ноября, но однозначно Всемирный день шопинга превзошел все ожидания, в том числе и в России, резюмирует представитель AliExpress в стране Антон Пантелеев: «Это будет рекордная для России распродажа за все годы на основании покупательской активности и покупательского интереса к ней и судя по обороту в первые шесть часов распродажи».

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Хотя онлайн-распродажа от AliExpress началась десять лет назад как акция исключительно одной китайской площадки, последние несколько лет скидки 11 ноября предлагают и российские компании. Например, крупнейший онлайн-магазин страны Wildberries рассчитывал в этом году в несколько раз увеличить объем выручки. К слову, в 2018 году компания отпустила товаров на рекордные почти 7 млрд руб.

По предварительным итогам, этот год действительно оказался удачнее, говорит руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев: «Мы отмечаем высокий интерес покупателей к акции “Всемирный день шопинга”, которая проходит на Wildberries в течение четырех дней. Скидки достигают 95%. Официальные итоги мы подведем в ближайшее время, но уже сейчас очевидно, что акция значительно превзошла прошлогоднюю по показателям оборота и количества заказанных товаров».

Оптимизм ритейлеров вполне объясним. Объемы онлайн-торговли растут с каждым годом по всему миру. Например, в России по итогам 2018 года показатель увеличился на 59% — до более чем 1,5 трлн руб. Что касается рекордных показателей AliExpress, то это связано с работой площадки по системе маркетплейса: она продает товары напрямую от поставщиков.

Это помогает изначально предлагать более низкие цены, а во время распродаж опускать их еще ниже, объясняет гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. В России компаний, которые работают по этой схеме пока не так много, но именно они могут предложить своим клиентам действительно большие скидки, считает Иван Федяков: «Скидки 50-70% в обычном ритейле были связаны с реализацией остатков. Такие глубокие скидки держать невозможно. При работе по технологии маркетплейс скидку дает сам производитель.

Скидка может быть настолько большой, насколько поставщик решит опустить цены своего же товара.

В России пока у маркетплейсов доля продаж исчисляется единицами процентов, но в ближайшее время доля будет существенно расти».

Впрочем, по мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, распродажи 11 ноября пока еще не стали популярными у российских покупателей. Поэтому не все игроки готовы давать в этот день существенные скидки. Тем не менее для них эта акция хороший способ повысить трафик: «Даже несмотря на то, что акция чисто китайская, множество российских компаний к ней присоединилось, причем сделав собственное предложение, понимая, что они получат прирост по органическому трафику.

Синергетический эффект срабатывает абсолютно всегда.

Ваши лояльные клиенты хотят узнать, а нет ли в вашем магазине чего-нибудь интересного в этот день».

К слову, некоторые российские онлайн-площадки не стали ограничивать распродажи одним днем. Поэтому, если 11 ноября прошло для вас не очень удачно, шанс заполнить корзину еще остается. Правда, только если самим магазинам будет что вам предложить.

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Практика показывает, что товары по самым выгодным скидкам обычно заканчиваются за первые часы распродажи. По данным AliExpress, в этом году порядка 8 млн россиян подготовились к акции заранее и за день до ее начала отложили понравившиеся товары в корзину.