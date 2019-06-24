Большой театр прислушался к Счетной палате

Большой театр поменял схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты. С нового сезона он сократит бронь для высоких гостей на 30% и направит освободившиеся билеты в кассы. Счетная палата ранее выяснила, что забронированные билеты попадали в руки спекулянтам. Решит ли проблему новая схема? С подробностями — Иван Корякин.

Все началось в конце мая, когда Счетная палата опубликовала результаты проверки Большого театра. Тогда выяснилось, что более трети всех билетов на Историческую сцену не поступают в свободную продажу, а остаются забронированными для спонсоров, иностранных делегацией, чиновников, которых часто можно встретить в партере. Это усложняет покупку билетов, так как доступны далеко не все кресла. Самые лучшие находятся в статусе брони, подчеркивала Счетная палата. С нового сезона ситуация изменится: Большой пообещал увеличить число билетов в открытой продаже на 100 штук — до 960-ти. В театр станет попасть легче, но систему надо менять иными методами, говорит генеральный продюсер компании Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев: «Большой театр один, все туда попасть не могут, поэтому нужно выстроиться в очередь, соответственно, спрос будет всегда.

Увеличение на сто билетов облегчит ситуацию, но в корне ничего не изменится до тех пор, пока не будут введены внятные правила продажи билетов на рынке».

Когда бронь для ведомств сгорает, Большой начинает продавать эти билеты без паспорта выяснила Счетная палата. А это уже развязывает руки спекулянтам, которые перепродают их втрое дороже. Для Большого это серьезная головная боль. Гендиректор театра Владимир Урин неоднократно призывал скорее принять закон о борьбе со спекулянтами. Из-за них театр потерял около €1 млн на одной только серии новогодних «Щелкунчиков» несколько лет назад. Но увеличение числа билетов в свободной продаже не решит проблему, говорит владелец оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн: «Единственное регулирование цены — это ее повышение, когда не будет этого искусственно созданного ажиотажа. Если люди заранее покупают билеты, например, за полгода вперед, они стоят дешевле. Ближе к мероприятию, они должны подниматься на 100%, тогда все будет работать, и люди тоже смогут покупать обычные билеты».

Но держать цены для Большого — дело принципа. Театр понимает «социальную функцию», подчеркивал Владимир Урин. А перекупщики понимают законы рынка, раз уж самый дорогой билет за 15 тыс. у них стоит 30-75 тыс. Так что лучше просто запретить им работать с билетами, продолжает Ильдар Бакеев: «Они не нарушают закон, не перепродают билеты, они оказывают консьерж-услуги по поиску, продаже, бронированию и доставке билетов.

Так что, во-первых, нужно принять закон, по которому реализацией билетов могут заниматься только уполномоченные организации, во-вторых, должны быть серьезные наказания за это».

В любом случае, Большой пошел навстречу Счетной палате и «учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», заявил аудитор Михаил Мень. Теперь осталось, чтобы новую систему оценили сами граждане.

С открытием театрального сезона в сентябре может вступить в силу и закон о спекулянтах. Он запретит сторонним организациям работать с билетами и продавать их выше номинала. Владимир Урин заявил, что такие меры поставят барьер перекупщикам.