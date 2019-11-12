Арестованного доцента Олега Соколова в изоляторе посетили правозащитники

Представители Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов (председатель ОНК) и Антон Миссуловин (зампредседателя ОНК) посетили ИВС на Захарьевской улице, 6 с целью проверки условий содержания арестованного по подозрению в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова. Поводом для визита правозащитников стало заявление адвоката Александра Почуева о возможном давлении на его подзащитного со стороны сокамерника.

Во время беседы с членами ОНК Соколов отметил, что никаких претензий ни к администрации, ни к другим содержащимся в изоляторе не имеет и попросил передать ему в камеру очки и книги.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга отправил Соколова под стражу до 8 января. Защита намерена обжаловать это решение. Во время заседания доцент заявил о раскаянии в содеянном.