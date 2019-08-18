Прокуратура: 5 тысяч жилых помещений непригодны для проживания после паводка в Приангарье

В результате наводнения в Иркутской области около 5 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, сообщает Генеральная прокуратура РФ. «Прокуратура Иркутской области контролирует качество и своевременность мероприятий по восстановлению уничтоженных наводнением жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры»,— говорится в сообщении ведомства. Подлежат новому строительству и реконструкции 50 объектов социальной инфраструктуры, отмечается в нем.

Региональные власти с учетом предложений прокуратуры «разработали механизмы предоставления гражданам жилых помещений».

Напомним, 25 июня в области началось сильное наводнение. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек.

Власти Иркутской области полагают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что «осеннее повышение уровня воды всегда существует», но оно будет «в два раза меньше».

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.