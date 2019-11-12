Компании Мельниченко и ВЭБа подали в суд на учреждение Росрезерва

Ковдорский горно-обогатительный комбинат компании «Еврохим» Андрея Мельниченко подал иск о взыскании 2,1 млрд руб. с ФГБУ «Резерв-Поставка» Росрезерва, следует из данных Арбитражного суда Москвы. Также против учреждения подала иск кемеровская компания «Сибуглемет», фирма принадлежит ВЭБу и управляется компанией Evraz Романа Абрамовича и партнеров. На материалы суда обратил внимание РБК.

«Сибуглемет» потребовал в двух исках 481 млн от «Резерв-Поставки». Угольная компания требует выплаты долга по поставке товара. В компании «Еврохим» РБК сказали, что стороны близки к урегулированию спора и ждут наступления даты рассмотрения дела в суде. Иск будет рассматриваться 18 ноября.

По данным РБК, Росрезерв выступал посредником при поставках сырья на металлургические заводы ДНР и ЛНР. РЖД предоставляли 25-процентную скидку на перевозку каменного угля с нескольких станций, где сырье отгружает «Сибуглемет». Правительство выделяло Росрезерву 10 млрд руб. на финансирование расходов на восстановление запасов государственного материального резерва.

В 2017 году глава Росрезерва Дмитрий Гогин подтвердил информацию о гуманитарной помощи предприятиям ДНР и ЛНР.

Подробнее о поддержке предприятий читайте в материале “Ъ” от 2017 года «Железорудная кооперация».