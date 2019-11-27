Выход на трассу

Когда ты сын Клинта Иствуда, невозможно избежать сравнений с великим отцом. Именно поэтому свои первые шаги в кино Скотт Иствуд делал под фамилией матери — Ривз. И только самые близкие люди знали правду. Впрочем, самым близким оказался и режиссер дебютных фильмов Скотта — «Флаги наших отцов» и «Гран Торино». Имя режиссера — Клинт Иствуд.

Правда, Скотт никогда не пользовался именем своего знаменитого отца. Напротив, часто на вопросы об Иствуде-старшем отвечал шуточками вроде «Мой отец — астронавт, я его видел только на экране видеосвязи». В интервью лондонскому Standard Иствуд-младший признался, что вопросы об отце его не раздражают, а обескураживают непрофессионализмом: «А почему все постоянно спрашивают про отца, и никто не спросит про маму? Она у меня, между прочим, мировая женщина. Или про сестер. У меня их много — всех возрастов». Скотта действительно воспитывала мама — бортпроводница Джейслин Ривз. Отец первое время даже не хотел признавать детей (У Джейслин и Клинта их двое — Скотт и Кэтрин).

Дети с мамой долгое время жили на Гавайях. Это позже Скотт переехал к папе в Лос-Анджелес, и его карьера стремительно пошла в гору. В фильмографии 33-летнего артиста больше 30 фильмов. Триллеры, боевики, фэнтези, мелодрамы — Иствуд играет крепких орешков, романтических героев, храбрых защитников и говорит: «Меня всю жизнь окружали женщины. То количество эстрогена, которое я впитал в себя, очень помогает мне сейчас. Я чувствую и понимаю женщин, часто разделяю их точку зрения. И в ролях это помогает. Любой альфа-самец хоть раз в жизни плакал, как школьница. Изображать несгибаемую скалу в Голливуде, где так активны движения Time's Up и MeToo, в высшей степени странно.

Скотт Иствуд о работе, гонках и любимых часах Читать далее

Да и мужчин могут воспринимать как сексуальные объекты. Однажды журналистка в Австралии спросила, сниму ли я рубашку перед ней. Что это, если не сексуальная объективация?» Иствуд регулярно подчеркивает в беседах с журналистами, что у любого человека есть что-то, с чем ему приходится бороться, каждый испытывает трудности и, разумеется, заслуживает уважения независимо от пола. Свободное от феминизма и съемок время Скотт Иствуд тратит на хобби — серфинг, рыбалку, дайвинг.

Еще одна страсть актера — скорость и ретро-кары. Летом этого года он принял участие в гонке Mille Miglia, которую уже долгие годы поддерживает ювелирно-часовой бренд Chopard. Иствуд проехал по трассе в Италии, разумеется, не один, а с французским пилотом Роменом Дюма. Дюма — победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в составе команды Porsche в 2016 году, рекордсмен гонок в Гудвуде 2019 года — на электрокаре Volkswagen I.D. R он побил 20-летний рекорд, установленный в 1999 году Ником Хайдфельдом, и за 41,18 секунды поднялся на холм Пайкс-Пик. Дюма и Иствуд прошли трассу на автомобиле Porsche 550 Spyder 1957 года. На запястье у Иствуда были новые Chopard Mille Miglia 2019 Race Edition, о которых мы рассказывали ранее.

Натела Поцхверия