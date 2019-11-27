Скотт Иствуд о работе, гонках и любимых часах

— Как и когда вы поняли, что хотите стать актером?

— В какой-то момент я просто увлекся этим. Я занимаюсь тем, что мне интересно. Если бы я не добился успеха в актерской профессии, я бы сменил сферу деятельности, например, стал бы пожарным.

— Расскажите о своем увлечении автомобилями. Какое влияние оно оказало на вас? Почему вам нравятся гонки?

— Я обожаю машины. Люблю и всегда любил ретро-автомобили. Я научился водить за рулем старенького пикапа марки Ford. Отец разделяет этот интерес. Гонки — моя страсть. Езда на гоночных авто вызывает чувство ностальгии. Я восхищаюсь американским гонщиком Кэрроллом Шелби — он положил начало настоящим гонкам. Этот вид спорта позволяет проверить себя на прочность и вызывать небывалый приток адреналина.

— В этом году вы приняли участие в гонке Mille Miglia, партнером которой в 31-й раз выступил бренд Chopard. Ваши впечатления?

— Это потрясающий опыт. Я участвовал в гонке, которая проходила по всей Италии, мне удалось повидать такие места, о которых никогда не узнаешь, пока не окажешься там. И мне очень понравилось ездить на Porsche.

— Во время гонки на вас были часы из новой коллекции Chopard — Mille Miglia 2019 Race Edition. Как вы познакомились с компанией?

— Увидев часы, которые мне предстояло носить во время гонки, я сразу в них влюбился. Старался сделать все возможное, чтобы после заездов оставить их у себя.

— Вы интересуетесь модой?

— Я приверженец классического стиля.

— В чем вы ищете вдохновения?

— В одиночестве. Уезжаю на природу в Техас или на тропический остров.

— О чем мечтаете?

— О красивых женщинах.

— Как деятельность отца повлияла на вас, вашу карьеру и интересы?

— Он показал мне, как трудиться не покладая рук, быть творцом собственной жизни. Я научился не жаловаться на трудности и верить: что бы я ни делал — гениально (смеется).

Беседовала Екатерина Дубовик