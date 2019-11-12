ИЖС ощутило твердый фундамент

Аналитический центр (АЦ) при правительстве опубликовал доклад, фиксирующий рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в последние месяцы,— по данным на сентябрь 2019 года, динамика ИЖС опередила рост многоквартирного строительства, в январе—сентябре введенные площади ИЖС выросли на 11,4% против роста на 6,9% в промышленном секторе жилищного строительства (см. график).

Аналитики АЦ отдельно отмечают: в общем случае реакция строительного сектора на кризисные тенденции в экономике — это ускорение ввода жилья и снижение объемов закладок новых домов, однако в РФ последние прямо не наблюдаются, и настроения застройщиков отслеживаются постфактум по объемам ввода (по оценкам АЦ, в случае с ИЖС лаг составляет 1–1,5 года). При этом ИЖС быстрее и резче реагирует на изменения экономической ситуации, что, с одной стороны, объясняет резкий спад сектора со второго квартала 2015 года, а с другой — начавшийся в третьем квартале 2017 года рост сданных площадей ИЖС на фоне снижения объемов более инерционного многоквартирного строительства. При этом в 2018 году и первой половине 2019 года ситуация воспринималась индивидуальными застройщиками как неустойчивая: со второй половины 2018 года площадь введенных индивидуальных домов вновь стала сокращаться в годовом выражении, но ко второму кварталу 2019 года и ИЖС, и многоквартирное домостроение вернулись к позитиву (14,5% и 15,4% роста соответственно), что, вероятно, наряду с дешевеющей ипотекой и объясняет упорный отказ Минстроя снижать плановые показатели жилищного нацпроекта (см. “Ъ” от 9 ноября)

В региональном разрезе наибольшая доля ИЖС приходится на менее развитые аграрные (67,5%), а минимальная — на сырьевые регионы (24,7%) и финансово-экономические центры (26%). Впрочем, последний показатель растет: так, в Московской области доля ИЖС выросла за год на 3 процентных пункта. В разрезе стройматериалов на фоне восприятия населением экономической неопределенности доли и средние площади более дорогого каменного домостроения снижались, уступая рынок вдвое более дешевым и быстровозводимым деревянным. При этом в самых развитых финансово-экономических центрах лидировали деревянные (26,1%) и кирпичные (21,9%) дома средней площадью 173 кв. м, а в менее развитых аграрных регионах — кирпичные (46,6%) средней площадью 148 кв. м.

Олег Сапожков