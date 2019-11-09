Ставка на ставку

К недостаточно высоким темпам ввода жилья в этом году добавилась новая проблема — на вчерашнем заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда» было заявлено о том, что малое количество выдаваемых сейчас разрешений на строительство не позволяет создать задел для ввода жилья в последующие годы. Минстрой хотел бы на ближайшие три года снизить темпы ввода до уровня 75–78 млн кв. м, однако профильный вице-премьер Виталий Мутко вчера заявил, что рассчитывать на такую корректировку нацпроекта не стоит. Пока чиновников обнадеживает лишь динамика ипотечных ставок — ожидается, что их средний уровень снизится до целевых 7,9% годовых досрочно — не в 2024-м, а в 2022–2023 годах.

Одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда» — снижение к 2024 году размера средней ставки по ипотеке до 7,9% годовых — может быть достигнута досрочно. Как предположил вчера на заседании проектного комитета по жилищному нацпроекту заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, до такого уровня ставка может опуститься уже в 2022–2023 годах. «Сейчас мы смотрим на ситуацию более оптимистично, чем в начале года»,— отметил чиновник, пояснив, что в 2020 году ожидается сокращение средневзвешенной ипотечной ставки до 8,7% годовых. Сейчас (по данным ЦБ на 1 октября) этот показатель составляет 9,68%. Отметим, что Сбербанк в конце октября снизил «цену» своей ипотеки до 9,3% годовых, другой крупный игрок — ВТБ обещает выдавать жилищные кредиты под 8,6%.

Впрочем, из-за относительно высокой ставки первой половины этого года (к примеру, в апреле она в среднем составляла 10,13%) предусмотренное нацпроектом среднегодовое значение в 8,9% годовых уже не будет достигнуто. Кроме того, даже при нынешней динамике ставок количество новых ипотечных кредитов в январе—сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократилось на 6%. О падении объемов жилищного кредитования в отдельных регионах (в Кировской, Томской, Ленинградской и Самарской областях) вчера на совещании говорил вице-премьер Виталий Мутко, поручив ЦБ и Минфину разобраться с причинами происходящего.

Поясним, что темпы наращивания ипотечного кредитования беспокоят власти в связи с особой ролью последнего в жилищном нацпроекте. Ипотека должна стать драйвером строительства многоквартирных домов, главная задача — разогнать темпы ввода всего жилья до 120 млн кв. м в 2024 году. В этом году строительная отрасль перешла к положительной динамике — в январе—сентябре ввод жилья вырос на 6,9% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Однако властям эти цифры оптимизма не добавляют. Как отметил вчера заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, такой прирост — это «задел прошлых лет и возможность, которая была дана постановлением правительства о переходе на проектное финансирование и в "старых правилах" привлечения средств дольщиков».

Согласно ожиданиям установленный на этот год показатель ввода жилья в стране в 88 млн кв. м достигнут не будет — прогнозируется лишь 75–77 млн кв. м. Впрочем, большее беспокойство вызывает не 2019-й, а последующие годы — как пояснил вчера гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, «сейчас мало выдается разрешений на строительство, то есть задела по будущему вводу жилья нет». Отметим, что ранее Минстрой заявлял о необходимости снижения показателей ввода на 2019–2021 годы до 75–78 млн кв. м,— вчера такие намерения вызвали довольно резкую реакцию Виталия Мутко, который заявил, что на корректировку планов ввода рассчитывать не стоит. «Забудьте. Когда президент страны скорректирует вам показатель, в чем я сильно сомневаюсь, тогда будете говорить»,— обратился к Минстрою вице-премьер.

Пока дело до корректировки федерального плана не дошло, Минстрою предстоит разобраться и с его разбивкой по регионам. Как выяснилось на вчерашнем заседании, пять субъектов РФ (Крым, Пермский край, Еврейская автономная область, Астраханская область и Санкт-Петербург) отказались заключать с Минстроем соглашения о реализации нацпроекта, не согласившись с установленными в них показателями ввода жилья. Договориться о цифрах с этими регионами центр пытается еще с марта этого года. Вчера Виталий Мутко поручил разобраться с проблемой в течение недели — без соглашений оценивать степень реализации нацпроекта будет проблематично. По его словам, если выяснится, что регионы необоснованно отказываются от подписания соглашений, показатели им придется «спускать, как Госплан».

Евгения Крючкова