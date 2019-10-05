Служу соседскому союзу

В украинском Житомире на Форуме регионов Украины и Белоруссии впервые встретились президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Они много говорили об экономике и сотрудничестве, в том числе в ракетостроении. Не забывали и о Москве. Господин Лукашенко, случайно назвавший Украину Россией, предупредил украинского лидера: дружбе Минска и Киева будет мешать не только Запад, но и Восток.

Хотя встреча двух президентов, состоявшаяся в рамках II Форума регионов Украины и Белоруссии, была первым очным контактом двух лидеров, вели они себя как давно знакомые люди. Александра Лукашенко, прилетевшего в Житомир на вертолете, Владимир Зеленский встречал лично. После того как украинские девушки в вышиванках поднесли белорусскому гостю хлеб-соль, главы государств в одном автомобиле отправились на переговоры. Прежде чем скрыться за закрытыми для прессы дверями, оба признались друг другу в особой близости.

«Наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, абсолютно близкие, одинаковые. Горжусь, что у нас такие хорошие отношения и такие хорошие соседи»,— начал Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко отвечал взаимностью: «Близкая, можно сказать, родная земля. Несмотря на границу, которую нас заставили выстроить, нет границ между людьми, языки близкие и понятные». Он заверил, что Украина никогда не имела и не будет иметь проблем с Белоруссией. «Будем добрыми и надежными сторонниками, партнерами. И если новая власть (на Украине.— “Ъ”) захочет иметь братские, тесные отношения — за нами дело не станет»,— заявил белорусский президент.

Встреча господ Зеленского и Лукашенко продлилась почти три часа. Об итогах президенты рассказали на пленарном заседании форума. «Первая наша встреча по содержанию, по объему вопросов, которые мы рассмотрели, была похожа порой на разработку тех завалов, которые созданы за последние годы»,— сообщил белорусский лидер. Упомянув про «завалы», он, намеренно или нет, бросил камень в огород Петра Порошенко — предшественника Владимира Зеленского на президентском посту, а сейчас его злейшего политического врага.

По словам господина Лукашенко, большая часть переговоров была посвящена экономическому сотрудничеству. В том числе в сфере энергетики, в которой обе страны сильно зависят от России. Белоруссия, отметил ее президент, готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий.

«Мы не скрываем, что прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите — нынешняя безопасность двух государств»,— подчеркнул Александр Лукашенко.

Обсудили президенты и восстановление судоходства по Днепру, для чего, по словам белорусского лидера, нужно будет углубить дно Припяти и Днепра. Господин Лукашенко в связи с этим вспомнил ситуацию, которая возникла, когда Украина попросила поставить ей больше топлива для уборочной кампании: «Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти — у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении».

Наконец, белорусский президент предложил двум странам сотрудничать в оборонной сфере и вместе производить ракеты, поскольку у Белоруссии, в отличие от Украины, такого опыта нет. «Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли»,— предложил господин Лукашенко.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество двух стран всегда будет последовательным и конструктивным, как «должно быть между друзьями и ближайшими соседями». Отметив, что в прошлом году торговый оборот между Украиной и Белоруссией превысил $5 млрд, украинский лидер поставил задачу: «Мы можем и должны преодолеть отметку $6–8 млрд».

Отдельно он поблагодарил Белоруссию и ее руководителя «за то, что в условиях российской агрессии против нашего государства белорусско-украинская граница остается границей мира и сотрудничества».

«Мы высоко ценим это. Так же, как и предоставление Республикой Беларусь площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на нашем, украинском Донбассе. Прекрасно, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны. Территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс — это есть и всегда будет Украина»,— подчеркнул господин Зеленский.

Российская тема поднималась на форуме не раз, и не только украинским лидером. Александр Лукашенко однажды даже оговорился, назвав мероприятие форумом регионов России. Когда господин Зеленский его вежливо поправил, белорусский президент отшутился: «Я испугался. Я думал, неужели я "Владимир Владимирович" сказал».

Шутки кончились, когда Александр Лукашенко описал, какие испытания предстоит пережить белорусско-украинской дружбе. «Чем ближе и теснее мы будем с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй"»,— заявил он и пояснил, кто именно будет интриговать против Минска и Киева. Их дружба, уверен он, будет испытывать давление не с одной какой-то стороны, а и с Востока, и с Запада. «Этот барьер мы полны решимости преодолеть»,— заключил господин Лукашенко.

В Киеве и Минске встречу лидеров и прозвучавшие на ней заявления оценивают как показатель высокого уровня отношений между странами. По словам главы киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, риторика двух президентов и подписанные соглашения (по итогам первого дня форума подписано договоров на $500 млн) говорят о том, что уровень двусторонних отношений — высокий. При этом он полагает, что осложнить отношения двух стран могут планы по углублению интеграции Белоруссии и России. «Российский фактор в данном случае — проблема. Это может создать формальные и институциональные проблемы»,— сказал в беседе с “Ъ” эксперт.

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман также обратил внимание на контекст, в котором проходила встреча, и связывает в том числе с ним высказывания господина Лукашенко об энергетике и ракетостроении. «В отношениях России и Белоруссии сложное время, связанное с тем, что РФ проводит налоговый маневр. Это повышает цены на нефть для Минска к 2024 году до мировой цены на нефть. Поэтому с этого года Минск серьезно занялся вопросами диверсификации поставок в будущем»,— отметил господин Шрайбман.

Собеседник “Ъ” сказал, что Белоруссия в целом следует тренду на диверсификацию партнеров, в том числе в оборонной сфере. В этой связи он напомнил о белорусско-китайской разработке — реактивной системе залпового огня «Полонез». Он не исключил, что возможное сотрудничество Минска и Киева в ракетостроении не порадует Москву, чей союзник собрался делать ракеты с ее оппонентом.

Директор совета по международным делам «Минский диалог» Евгений Прейгерман, комментируя “Ъ” потенциальное сотрудничество Украины и Белоруссии в ракетостроении, отметил, что в переговорах между Москвой и Минском по преференциальным ценам на российское ракетное оружие и по поводу развития в этой сфере совместных проектов были сложности. В этой связи, по его словам, принято решение: даже если не получается развивать эти проекты вместе с главным союзником, их все равно нужно продвигать.

Марина Коваленко, Владимир Соловьев