В Санкт-Петербурге суд не стал лишать родительских прав ВИЧ-инфицированную мать

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске органу опеки, требовавшему лишить родительских прав ВИЧ-инфицированную мать, которая отказывалась от приема терапии и настаивала на грудном вскармливании ребенка. Защите удалось отстоять позицию о том, что женщине не оказывались необходимые консультационные услуги после постановки диагноза, а также после рождения ребенка.

Органы опеки обратились с иском в Московский районный суд Санкт-Петербурга еще в мае. По версии прокуратуры, 44-летняя мать, родив мальчика, отказалась от назначения ребенку профилактического лечения и настаивала на грудном вскармливании, что является одним из способов передачи вируса ВИЧ. Постановление об изъятии ребенка из семьи было вынесено на следующий день после его рождения.

Адвокат Ольга Кривонос, представляющая интересы матери, поясняла, что женщине не оказывалась надлежащая консультативная помощь, а действия ее подзащитной основывались на неверном понимании путей заражения ВИЧ. После инцидента она начала прием терапии, а также обратилась за психологической помощью. ВИЧ у ребенка выявлен не был.

Ольга Кривонос пояснила, что суд решил не прибегать к серьезным мерам, ограничившись профилактическим предупреждением. «Пока нет мотивированного решения, я могу предположить, что на сегодняшний день оснований для лишения родительских прав нет»,— пояснила адвокат “Ъ”. Ребенок же, по ее словам, провел в доме малютки четыре месяца, после чего вернулся в семью через отца: он обратился в суд для установления отцовства и передачи ребенка на воспитание. «На рассмотрение же дела о лишении родительских прав понадобилось шесть месяцев. Это очень много, учитывая обстоятельство отобрания ребенка, и хочется надеяться, что такие случаи носят исключительный и редкий характер»,— написала адвокат на странице в социальной сети.

После рождения ребенка отдел дознания управлении МВД России по Московскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией). Ольга Кривонос пояснила “Ъ”, что уголовное дело все еще расследуется, никаких процессуальных решений по нему не принято. Изначально защита ходатайствовала о приостановлении рассмотрения гражданского дела до результатов рассмотрения уголовного дела, однако суд в этом отказал.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ».

Марина Царева, Санкт-Петербург