Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ

В Петербурге началось рассмотрение дела ВИЧ-инфицированной матери, которую органы опеки намерены лишить родительских прав: она отказывалась от приема антиретровирусных препаратов и настаивала на грудном вскармливании, что является одним из способов передачи вируса. Защита отмечает, что женщине не была оказана надлежащая консультативная помощь ни после установления диагноза, ни в роддоме после рождения ребенка. Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».

Московский райсуд Петербурга начал рассмотрение дела по иску органов опеки о лишении родительских прав ВИЧ-инфицированной жительницы города (ее имя адвокаты просят не называть в СМИ). По данным прокуратуры, женщина 1975 года рождения, родив в мае 2019 года мальчика, «категорически отказалась» от назначения профилактического лечения ребенку, а также начала кормить его грудью. Напомним, грудное кормление ребенка матерью с ВИЧ является одним из способов передачи вируса. В полиции сочли это злоупотреблением родительскими правами (ст. 69 Семейного кодекса). Отдел дознания УМВД России по Московскому району Петербурга возбудил дело «в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ» («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»).

Адвокат Ольга Кривонос, защищающая мать, рассказала “Ъ”, что «ребенок был желанным, беременность запланированной». После того как у матери с ВИЧ ребенка отобрали (постановление было вынесено на следующий день после рождения), «она осознала свое заблуждение»: «Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью. Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас ребенок здоров, ВИЧ у него не выявлен». По словам адвоката, отец ребенка, с которым мать прожила вместе больше трех лет, но не состояла в браке, обратился с иском в суд об установлении отцовства.

Адвокат отмечает, что действия подзащитной «были основаны на неверном понимании путей заражения ВИЧ-инфекции». Ольга Кривонос уточнила, что органы опеки предоставили подписанное матерью уведомление о медицинских последствиях и юридической ответственности за отказ от профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, на обратной стороне которого ответчик указала, что настаивает на грудном вскармливании. «Данный документ не может являться доказательством злоупотребления родительскими правами, поскольку его содержание носит формальный характер и не позволяет установить, проводились ли с пациенткой профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции (консультирование)». Адвокат сообщила, что о диагнозе ее подзащитная узнала около года назад «по телефону», когда ей позвонили из женской консультации, не предоставив консультационных услуг, которые бы «мотивировали ее на подтверждение диагноза и начало лечения». В адвокатском возражении делается вывод, что действия ответчика по отношению к новорожденному не носили умышленный характер, а явились результатом заблуждения, в связи с чем основания для лишения родительских прав отсутствуют.

На предварительном заседании 26 августа суд вынес определение, что не будет приостанавливать рассмотрение гражданского дела (об этом ходатайствовала защита) до результатов рассмотрения уголовного дела, которое расследуется полицией. Решение суда ожидается 9 сентября 2019 года.

«40% ВИЧ-инфицированных женщин узнают о диагнозе во время беременности, и от того, как сообщат о диагнозе, какое сопровождение и какие рекомендации женщина получит в дальнейшем, зависит ее дальнейшая приверженность лечению и принятие диагноза»,— отметили в ассоциации Е.В.А (защищает женщин, затронутых ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями). Сейчас ассоциация Е.В.А. занимается сопровождением подзащитной госпожи Кривонос, оно включает, в частности, эмоциональную поддержку. Представитель движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина рассказала, что «основной причиной ВИЧ-отрицания является страх и паника»: «Среди ВИЧ-диссидентов большая доля беременных или недавно родивших, которые с готовностью реагируют на призывы игнорировать проблему и получают поддержку на ВИЧ-диссидентских форумах».

Валерия Мишина