Воронежский мусор оставят при себе

„Ъ” стали известны подробности входа Воронежской области в мусорную реформу. Субъект — единственный в Черноземье, в котором с 1 января 2019 года заработали не все региональные операторы по обращению с отходами, так как губернатор Александр Гусев дал задачу избежать высокой цены за услугу по вывозу мусора. В итоге решено отказаться от идеи увеличения количества кластеров в пользу концентрации отрасли в руках областного предприятия. Оставляя восемь кластеров, власти договариваются с избранными в них регоператорами о расторжении контрактов, чтобы в перспективе заключить прямой договор с принадлежащим региону «Облкоммунсервисом». Для снижения платы за вывоз мусора потребуется строительство 19 полигонов с мусороперерабатывающими комплексами (МСК). По такой схеме область планирует работать как минимум год. Эксперты не видят прямой связи между эффективностью регоператора и его владельцем.

О подробностях реализации мусорной реформы в Воронежской области „Ъ” рассказал курирующий сферу ЖКХ заместитель председателя облправительства Сергей Честикин. Напомним, регион — единственный в Черноземье, кто воспользовался предоставленной федеральным центром отсрочкой и не перешел полностью на новую систему по обращению с отходами с 1 января 2019 года. Это решение губернатор Александр Гусев объяснял желанием не допустить резкого роста платы за услугу по вывозу мусора. В результате из восьми территориальных зон, на которые поделена область, новая схема заработала только в крупнейшем Воронежском кластере. В нем к работе в качестве регоператора приступило ОАО «Экотехнологии».

Чтобы снизить тариф на вывоз отходов, предполагалось увеличить количество кластеров до 15 со строительством в каждом из них полигона. Таким образом уменьшилось бы транспортное плечо доставки мусора. Однако, как следует из проекта актуализированной схемы по обращению с отходами, в итоге осталось все же восемь зон. Сергей Честикин пояснил “Ъ-Черноземье”, что при сильном изменении терсхемы был риск не успеть войти в реформу к 1 января 2020 года, как предписывает законодательство. «Если по итогам публичного обсуждения документа проекту потребуются существенные корректировки, его надо будет выносить на обсуждение еще раз. Кроме того, длительного времени требуют проведение конкурсных процедур по выбору регоператоров, установление тарифов и заключение контрактов на транспортировку мусора. Поэтому было принято решение оставить прежнее деление на кластеры», — рассказал господин Честикин.

Он отметил, что уже выбранные регоператоры в следующем году деятельность не начнут, так как эти компании «доказали неготовность к работе». У большинства из них, по словам чиновника, совсем небольшой штат сотрудников, а документы на тарифы некоторые подали только в середине этого года. Поэтому сейчас с ними ведутся переговоры по расторжению контрактов, так как закон не позволяет сделать это в одностороннем порядке. Уже отказались от работы ООО «Экоресурс» (Богучарский, Лискинский и Россошанский кластеры, совокупный предполагаемый объем выручки за десять лет — 4,8 млрд руб.), ООО «Экоцентр» (Борисоглебский кластер, 5,9 млрд руб.) и ООО «Экотранс» (Калачеевский кластер, 1,5 млрд руб.). В финальной стадии переговоры с ООО «Вега» (Бутурлиновский и Панинский кластеры, 6,9 млрд руб.).

После этого, согласно принятым в конце 2018 года поправкам в закон «Об отходах производства и потребления», власти намерены обратиться к действующему регоператору с предложением о заключении прямого договора без проведения конкурсного отбора. В случае его отказа по закону разрешается заключить такой договор с любым государственным предприятием, имеющим необходимые лицензии и разрешения. Сейчас все документы для этого готовит ГУП ВО «Облкоммунсервис».

ГУП ВО «Облкоммунсервис» По данным Kartoteka.ru, ГУП ВО «Облкоммунсервис» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 1999 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 341,4 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 170,9 млн руб., чистая прибыль — 5,3 млн руб. Директор — Георгий Дятлов. Единственным владельцем является региональный департамент имущественных и земельных отношений. Предприятие также владеет 100% АО «Воронежская индустриальная компания», которое управляет индустриальным парком «Масловский» и особой экономической зоной «Центр». Отметим, что в октябре в «Облкоммунсервисе» проходили обыски по делу о нецелевом расходовании средств проекта «Чистая вода».

«По опыту реализации реформы в России мы поняли, что на данном этапе отпускать ее, особенно притом что крупные частные инвесторы регионом не заинтересовались, "на вольные хлеба" нельзя. "Облкоммунсервис" заключит договоры в районах с компаниями, которые уже давно в этой отрасли. Таким образом, власти на местах смогут не допустить коллапса и роста социальной напряженности, а мы, в свою очередь, централизуем ход реформы», — заметил Сергей Честикин. По его словам, по такой схеме в регионе будут утилизироваться отходы как минимум весь следующий год, в течение которого планируется подготовить новую конкурсную документацию по выбору регоператоров. Чиновник также не исключил последующего увеличения числа кластеров: «Закон позволяет актуализировать терсхему каждый год».

Для снижения тарифа на вывоз мусора для жителей районов, в которых еще не заработала новая схема обращения с отходами, необходимо строительство полигонов. Как заявлял ранее Александр Гусев, транспортное плечо доставки до них в среднем должно составлять 35 км. В актуализированной терсхеме предусмотрено возведение до 2028 года 19 полигонов мощностью от 30 до 80 тыс. т в год в 19 муниципалитетах. Плечо доставки колеблется от 12,8 км до 42,9 км. Большинство объектов предполагается организовать вместе с мусоросортировочными комплексами (в Павловском и Россошанском районах МСК уже есть). Всего на эти цели потребуется 2,1 млрд руб., однако источники финансирования пока не определены.

Как пояснил Сергей Честикин, по нацпроекту «Экология» выделение федеральных средств (региону до 2024 года обещали 466,8 млн руб.) было предусмотрено только на строительство МСК, в то время как регионы в первую очередь нуждаются в полигонах. «Поэтому сейчас эти деньги Минприроды отозвало, необходимы корректировки в бюджетную составляющую на федеральном уровне. Субъект сам всю сумму не сможет выделить, а предложения немногочисленных частных инвесторов оказались непроработанными», — добавил господин Честикин.

Еще в двух регионах Черноземья регоператорами изначально по итогам конкурсов стали государственные компании. В Белгородской области это принадлежащее департаменту имущественных и земельных отношений ООО «Центр экологической безопасности», на Орловщине — ООО «УК "Зеленая роща"», которым через Корпорацию развития Орловского области владеют региональный департамент госимущества и управление по муниципальному имуществу Мценского района. Кроме того, на Тамбовщине 24,91% АО «Тамбовская сетевая компания» принадлежит региональному комитету по управлению имуществом.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин полагает, что между эффективностью работы регоператоров и их бенефициарами нет прямой связи. «Это может быть и государство, и бизнес. Эффективность зависит не от этого, а от качества команды управленцев, налаженного взаимодействия с органами власти, полноты базы данных, экономической обоснованности тарифа, процента и динамики платежной дисциплины», — считает господин Губайдуллин.

По мнению эксперта, на отсутствие интереса крупных инвесторов к Воронежской области могло повлиять деление на кластеры: «Оно достаточно сложное и, возможно, не способствовало успешному выстраиванию бизнес-планов».

Александр Прытков