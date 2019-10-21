В Воронежской области может появиться 30 мусорных полигонов

Актуализированная территориальная схема по обращению с отходами Воронежской области предполагает появление порядка 30 сертифицированных мусорных полигонов, рассказал в интервью ТАСС губернатор Александр Гусев. Ранее власти запланировали увеличение кластеров, в которых будут действовать региональные операторы по обращению с отходами, с восьми до 15.

Регоператоры были определены во всех зонах, однако заработало только ОАО «Экотехнологии» в крупнейшем Воронежском кластере. «Мы увидели, что плечо доставки мусора до полигонов существенно увеличилось и, соответственно, выросли затраты и цены для населения»,— пояснил Александр Гусев отсрочку вступления в мусорную реформу. По его словам, в результате появления 30 полигонов плечо доставки составит 35 км, «что позволит сохранить плату примерно на сегодняшнем уровне».

«Теперь нам нужно все эти полигоны довести до требований или построить новые — это очень большие капитальные затраты. Мы определили региональных перевозчиков для всех полигонов, в основном это наши муниципальные предприятия. Через них будем контролировать уровень затрат, и если поймем, что тарифные решения их не окупают, будем дотировать из бюджета. Если поймем, что они окупают и дают чуть подзаработать, то будем где-то снижать тариф»,— отметил губернатор. Ранее он говорил, что плата для населения может составить около 70 руб. с человека в месяц.

Подробнее о реализации мусорной реформы в регионе читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежскому мусору добавляют кластеров».

Александр Прытков