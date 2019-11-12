«Без раздельного сбора мусора реализация реформы невозможна»

О возможностях снижения тарифов на вывоз отходов и развитии инфраструктуры утилизации ТКО в Воронежской области рассказал заместитель председателя регионального правительства Сергей Честикин.



— Одним из вариантов снижения тарифа является введение раздельного сбора отходов. В Воронеже уже, кажется, везде стоят контейнеры для пластика. Что дальше?

— Без раздельного сбора мусора реализация реформы вообще невозможна. Мы планируем разделять отходы на три фракции: пластик, сухой (все, что идет на переработку: картон, металл, стекло) и мокрый мусор. Сейчас ищем наиболее оптимальные варианты решения задачи. Например, можно переделать для этого контейнерные площадки, но это требует больших трат. Вероятнее всего, просто добавим контейнеров на существующие площадки, для каждого вида отходов будет контейнер со своим цветом, а вывозить их будут разные мусоровозы.

— В районах области когда планируется разделение?

— По мере строительства полигонов и мусоросортировочных комплексов. Без инфраструктуры просто невозможно что-либо сделать. При этом губернатор поставил задачу, чтобы тарифы в муниципалитетах были соразмерны тарифу Воронежского кластера (в среднем 100 руб. с человека в месяц. — „Ъ“), где они низкие за счет того, что в нем живет больше людей, чем на территории остального региона. Сейчас занимаемся этим.

— Но в некоторых районах, согласно терсхеме, эти объекты будут построены только в 2028 году. Как тогда снижать тариф?

— Законодательство разрешает нам до 2024 года организовывать площадки временного накопления, потом их надо рекультивировать. Это позволит не перекладывать на людей огромные суммы по транспортировке мусора на существующие полигоны, заполненность которых и так уже достигает 75%.

— Мусороперерабатывающие проекты планируется реализовать?

— Пока нет.

— Строительство мусоросжигательных заводов?

— Тоже нет. Их стоимость доходит до 20 млрд руб., в регионе такой проект пока реализовать невозможно. Да и начинать надо с малого: охватить вывозом мусора 100% населения, научиться правильно утилизировать с минимальным ущербом для экологии, наладить сортировку. А уже потом думать, строить ли мусоросжигательные заводы.

Интервью взял Александр Прытков