Путин обсудил с Меркель урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Украине, сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Они обсудили конфликт на Украине в коннекте подписанной «формулы Штайнмайера» (предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными), разведения сил и средств в Станице Луганской и Золотом и начало этого процесса у поселка Петровское.

По версии российской стороны, Владимир Путин и Ангела Меркель отметили важность соблюдения минских соглашений и других договоренностей по Украине, а также закрепления особого статуса Донбасса в украинском законодательстве. Главы государств также договорились продолжать координировать усилия в рамках «нормандского формата», в том числе по подготовке саммита. Также затрагивалась тема трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину (Россия, Украина, ЕС).

Помимо Украины, лидеры обсудили ситуацию в Ливии и в Сирии и обменялись мнениями по конфликтам в этих странах.

Напомним, условием для проведения переговоров «нормандской четверки» было разведение сил в Донбассе. На 4 ноября было запланировано разведение сил на последнем пилотном участке — в районе поселка Петровское. Однако незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов. В ДНР при этом сообщили о готовности начать разведение сил 4 ноября, но Киев назвал это провокацией и объявил новую дату — 8 ноября. ДНР предложила начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября. В итоге разведение сил началось 9 ноября. В ДНР, однако, заявляли о стрельбе в направлении Петровского уже после начала разведения.

Подробности — в материале “Ъ” «Развод в Петровском завершают стрельбой».