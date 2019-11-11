При прорыве паропровода пострадала проходная завода «Балтика»

При прорыве паропровода в Выборгском районе Петербурга разрушения получила проходная пивзавода «Балтика». Один человек госпитализирован, второй пострадавший от госпитализации отказался.

Как сообщает «Интерфакс» , здание предприятия получило незначительные повреждения. Также пострадали четыре припаркованных рядом автомобиля. На территории завода создан оперативный штаб.

Напомним, что ЧП произошло около 17: 30 по мск. Произошел прорыв магистрального паропровода диаметром 400 мм, проходящего возле территории предприятия.