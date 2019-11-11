На пивзаводе «Балтика» при прорыве теплосети пострадали два человека

На территории пивзавода «Балтика» в результате коммунальной аварии пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, в 6-м Верхнем переулке произошел разрыв паропровода, пар вышел на поверхность на площади 15 кв. м.

На месте аварии работают бригады ГУП «ТЭК СПб», происшествие на работе завода не сказалось. Пострадавших осматривают медики.

Очевидцы в соцсетях сообщают о поврежденных при взрыве транспортных средствах.

В ГУП «ТЭК СПб» добавили, что дефект на паропроводе устраняют без отключения жилых домов.